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陸聚焦6大領域 抗美科技圍堵

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
美中科技戰升溫。 （路透）
美中科技戰升溫。 （路透）

美中科技戰升溫，美財政部日前提出限制美方投資大陸關鍵科技產業的新方案，鎖定半導體、人工智慧（ＡＩ）等關鍵科技，大陸國家主席習近平則坦言，必須「增強緊迫感」，加大科技創新力度，並點名半導體、工業母機、先進材料等六大領域，要確保重要產業鏈供應鏈自主安全可控。

美財政部日前公布「法規制定建議通知」，對從事半導體、微電子、量子電腦和ＡＩ系統研發及生產的陸企，美財政部有權要求美投資人撤資，也可能移交司法部刑事起訴。美國政府將徵詢各界意見後發布最終規則，預計年底前實施。此外，彭博日前揭露美國正考慮限制大陸取得ＡＩ晶片能力，尤其在環繞式閘極（ＧＡＡ）電晶體技術。

美國持續限制北京取得關鍵技術能力，引起中方的緊迫感，也視技術突破為當前政策重中之重。大陸「全國科技大會」、「國家科學技術獎勵大會」暨「兩院院士大會」廿四日在北京召開，中共政治局七常委悉數出席，中共當局重視程度可見一斑。

習近平在上述會議致詞稱，現在距大陸設定實現「建成科技強國」目標只有十一年，屆時應當具有居於世界前列的科技實力和創新能力，以支撐經濟實力、國防實力、綜合國力整體躍升。他強調要立足「自力更生」，發揮社會主義制度集中力量辦大事的優勢，把科技命脈和發展主動權牢牢掌握在自己手中。

他要求充分發揮「新型舉國體制優勢」，要聚焦現代化產業體系建設的重點領域和薄弱領域，並點名針對積體電路（半導體）、工業母機、基礎軟體、先進材料、科研儀器、核心種源等領域的瓶頸制約，加大技術研發力度，為確保重要產業鏈供應鏈自主安全可控提供科技支持。

習近平並提出，要瞄準未來科技和產業發展制高點，加快新一代資訊技術、人工智慧（ＡＩ）、量子科技、生物科技、新能源、新材料等領域科技創新，培育發展新興產業和未來產業。

就大陸科技弱點，他坦言大陸原始創新能力還相對薄弱，一些關鍵核心技術受制於人、頂尖科技人才不足，必須進一步增強緊迫感，加大科技創新力度，搶占科技競爭和未來發展制高點。

中共此番召開科技會議頗不尋常，央視旗下「時政新聞眼」指出，這是上述三場會議首次合辦，也是中共廿大後首次召開，會議宣讀「國家科學技術獎勵的決定」，在國務院外新稱「中共中央」名號。

中共 半導體 美國

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