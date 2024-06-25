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陸企全球IPO快速冷卻 恐創10年新低

中央社／ 紐約25日專電
2014年，阿里巴巴在紐約IPO；時隔10年，美中關係風雲變色，陸企在美股上市已成過往雲煙，馬雲也極少公開露面。路透社
2014年，阿里巴巴在紐約IPO；時隔10年，美中關係風雲變色，陸企在美股上市已成過往雲煙，馬雲也極少公開露面。路透社

美國紐約時報報導，中資企業在中國與國外市場掛牌數與募資金額今年顯著減少，如果趨勢持續，有可能創近10年新低。中企赴海外上市除了面臨更透明公開的要求，內部對民營企業控管也更趨嚴厲。

2014年，中國電商阿里巴巴在紐約首次公開募股（IPO），美國投資銀行爭相競逐代銷，創辦人馬雲親臨華爾街股票交易市場為代號BABA的公司掛牌，風光一時。時隔10年，美中關係風雲變色，中企在美股上市已成過往雲煙，馬雲也極少公開露面。

紐約時報（The New York Times）報導，中資企業過去3年在美上市募資總額僅有5億8000萬美元（約新台幣187億3400萬元），當中大部分是今年5月10日汽車集團吉利旗下高級純電動車品牌極氪（Zeekr）的單一IPO。

中企在全球上市銷聲匿跡，不是他國市場法規或限制提高，而是中國官方對民企監管擴大。根據金融服務業者Dealogic統計，今年至今，約有40間中國企業在自家市場掛牌，籌資金額僅30億美元（約新台幣969億元），如果趨勢持續，今年有可能是近10年來，中企IPO金額最低的一年。

經營有成或具發展潛力的民間或新創企業透過IPO在公開市場募集資金，以擴大研發與產品服務銷售，增加公司規模。新上市公司數量與金額是檢視市場健康與活躍度的重要指標，中方嚴控民營企業，導致投資減少，外國投資人因北京政策欠可預期性紛紛縮手，中企海外上市的黃金年代不再，今年更可能大幅縮水。

報導引述香港東方資本（Orient Capital Research）總經理柯里爾（Andrew Collier）說法，企業透過民間與股票市場集資，但對政黨來說，有黨影響力減少的風險。

中企除了面臨內部嚴控，海外上市也充滿風險，以更快更廉價的流行服飾為賣點的中國跨境電商希音（Shein）年初有意在美上市，美國聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）以國安為由，公開要求證券管理委員會（SEC）阻止．市場近期傳出希音轉向倫敦股市募資。

目前在美股掛牌的中資業者，多是2018至2021年間上市的電子商務與科技合作企業。2021年，擁有最多使用者、全球最大叫車服務科技業者「滴滴全球」，在未有官方核可下強行於紐約掛牌，隔年即面臨下市窘境，更是中資在政策下與華爾街分道揚鑣的個案。

IPO 紐約時報 美國 阿里巴巴

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