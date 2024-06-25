會晤波蘭總統 上海市委書記陳吉寧：為波企提供高效對接

近日訪陸的波蘭總統杜達（Andrzej Duda）結束在北京的行程後，25日轉往上海，並會見上海市委書記陳吉寧。陳吉寧向杜達表示，歡迎波蘭企業參與11月在上海舉行的中國國際進口博覽會（進博會），並表示將為波蘭企業來滬投資展業提供高效率對接、便利服務。杜達則說，期待雙方進一步加強各領域務實合作。

波蘭總統杜達22日至26日對大陸進行國是訪問，這是俄烏戰爭爆發兩年多來的首次。杜達24日在北京與大陸國家主席習近平舉行會談，重點圍繞俄烏戰爭、兩國經貿議題，習近平也宣布對波蘭公民實施15日單方面免簽政策。

杜達24日還見了大陸國務院總理李強與全國人大常委會委員長趙樂際，25日則先出席了在大連舉行的第十五屆夏季達沃斯論壇，隨後轉往上海。

根據上海外事微信公眾號消息，陳吉寧25日會見杜達時表示，上海作為中國的經濟中心城市和改革開放的前沿窗口，目前正深化建設國際經濟、金融、貿易、航運和科技創新中心。

陳吉寧說，上海願同波方一道，在兩國元首戰略指引下，進一步加強經貿合作和人文交流，為推動中波全面戰略夥伴關係發展作出地方的積極貢獻。

他還說，歡迎波蘭企業透過進博會這個開放大平台，把更多優質產品引進中國市場。上海將持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，為波蘭企業來滬投資展業提供高效率對接、便利服務。

杜達表示，上海是個具有國際影響力的經貿中心城市，期待雙方進一步加強經貿、農業、消費等各領域務實合作，圍繞科技創新、人才培育及培育發展新質生產力等拓展合作新空間，更好實現共贏發展。

據上海官方消息，中國駐波蘭大使孫霖江，上海市委常委、秘書長李政，上海市委常委、上海市副市長張小宏參加會見。

杜達26日將為中波經濟論壇揭幕，並到復旦大學發表演說，隨後結束5天的訪陸行程。