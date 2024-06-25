華為合作車廠賽力斯罕見跌停 合作4年股價漲10倍

華為合作車廠─賽力斯25日股價罕見被打入跌停板，收在人民幣85.71元，總市值人民幣1,294億元，也讓賽力斯丟掉一周前剛剛摘下的造車新勢力市值第一寶座，僅次於理想汽車。

據了解，從2020年與華為開始合作推出問界品牌汽車後，賽力斯股價從不到人民幣10元到日前的歷史高點106.66元，賽力斯在四年時間累計上漲10餘倍，華為的力挺功不可沒，但25日在沒有基本面利空的情況下，大量賣單湧出、成交額近百億元，尚有2.2萬手賣單等著賣出，賽力斯的閃崩跌停引發市場諸多猜測。

第一財經報導，有市場傳聞稱「廣發系基金經理劉格崧為應對光伏股持續下跌的流動性壓力，砍倉賽力斯引發跌停」，但廣發基金相關人士說是 謠言。

另外，每逢A股定期報告披露空窗期，一些業績可能不及預期的個股會遭到資金提前砸盤。針對賽力斯跌停，也有市場人士猜測公司半年報業績存在不如預期的可能。

在第1季，賽力斯是少數實現盈利的新能源車企，單季度營業收入與歸母淨利潤分別為人民幣265.6億元、2.19億元，年增幅分別為421%、134%，首次出現轉虧為盈。

公開資料顯示，外界普遍認為賽力斯首季轉虧為盈是超預期的，中金公司、銀河證券在5月-6月發佈的研報分別給予公司124元、120.96元的目標價位。外界認為，M9車型交付加速，有望帶動賽力斯的盈利快速改善。

從最新的產銷快報來看，賽力斯的銷量沒有出現衰減。公司5月總銷量3.86萬輛，年升130.8%，1-5月公司總銷量18.66萬輛，年升154.2%。

一位新能源分析師說，股價的走勢是市場各方合力結果，市場給賽力斯的盈利預期已經體現在過去3-4年股價漲幅中，甚至可能已經透支未來幾年的業績成長，今年第1季該公司業績轉虧為盈，股價已經兌現了預期。