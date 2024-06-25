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加大全球產業布局 長安汽車將設歐洲公司

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
長安汽車深藍G318於13日全球上市發布。圖／取自長安汽車微博
長安汽車深藍G318於13日全球上市發布。圖／取自長安汽車微博

大陸長安汽車近期公布海外計劃，據第一財經報導，長安汽車於投資者關係活動記錄表中表示，長安汽車今年將設立歐洲公司，發布深藍、長安啟源、阿維塔三大新能源品牌。長安汽車並已著手研究在歐洲布局生產基地，規劃2027年前在歐洲市場導入6款新能源車型。

長安汽車於2023年上海車展發布「海納百川」計劃，提出到2030年推出至少60款全球產品，在海外市場成立超過20個本地化經營組織，海外服務站點數量突破三千家，並加快布局歐洲、美洲、中東、非洲和亞太等區域市場。

長安汽車總裁王俊在今年初的全球夥伴大會上宣布，啟動長安汽車的第一個海外基地「泰國新能源基地」，並同步在泰國設立本地公司和經營團隊，包括長安汽車東南亞、長安泰國銷售和長安泰國零部件。他表示，後續還將在歐美等地建設製造基地，完善全球產能佈局。

隨著多個國家和地區近期宣布對大陸新能源汽車產品加徵關稅，大陸乘聯會秘書長崔東樹指出，大陸車企應加大產業全球化布局進程。

一位大陸車企海外業務負責人告訴第一財經記者，隨著大陸汽車出口量增加，進行在地化生產和研發已成為必然選擇，一方面是各區域法規和消費者有較大差異，需要進行更深入的在地化改良；另一方面，在地化生產能夠為當地帶來就業機會和稅收，並降低貿易壁壘的風險。

綜合陸媒報導，近期大陸車企紛紛出海，上汽、比亞迪和奇瑞等多個大陸車企宣布在歐洲建廠，像是奇瑞在今年4月19日宣布正式進駐西班牙，與西班牙汽車公司Ebro-EV Motors簽署協議，接手日本車企日產（Nissan）於2021年關閉的當地汽車工廠，生產新型電動汽車。而哪吒、吉利和五菱等則已在東南亞完成生產基地的建設。

東南亞 泰國 西班牙

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