TCL董事長：銷美產品改越南墨西哥組裝 避稅保銷量

中國面板大廠TCL董事長李東生今天坦承，由於美國近年來對中國產品加徵關稅，TCL目前要從美國購買晶片等材料，在中國完成顯示幕等半成品後，再運往越南、墨西哥、印尼完成組裝，再銷往美國，這保持了TCL在美國市場的銷量。

夏季達沃斯論壇今天在中國大連登場，美中經貿的緊張關係成為話題之一。界面新聞報導，李東生在出席論壇時，作上述表示。

根據報導，李東生在論壇中說，美國是TCL最大的出口市場。過去，TCL從美國購買零部件和材料後在中國生產，再出口到美國，這是一種「高效的貿易路線」。但近年來美國對中國產品加徵關稅，導致TCL的「貿易路線發生了變化」。

李東生坦承，現在TCL仍然需要從美國購買晶片等材料，然後在中國完成顯示幕等核心部件的加工，再將半成品運往越南、墨西哥、印尼等國家完成最後組裝，再出口到美國。

他說，這種多邊貿易路線「保持了我們在美國市場的銷量」，但也延長了貿易流程，增加了成本，「這可能與美國當前的通貨膨脹問題有關」。

李東生認為，在經濟全球化的過程中，平衡各國利益關係至關重要。中國企業不僅要將產品賣到海外，更要在當地「投資、創造就業、增加當地稅收，支持當地產業鏈的建設，培養當地供應商」，進而為當地經濟發展做出更大的貢獻。

他表示，中國企業的全球化戰略，應從「輸出產品」轉為「輸出工業能力」，增強促進當地經濟發展的意識和責任感，才能使全球化業務發展得更順利。

另外，中國國際貿易促進委員會會長任鴻斌今天也在夏季達沃斯論壇表示，中國依然願意在貿易和投資領域與美國加深合作。而中美間的貿易和投資是不可分割的。