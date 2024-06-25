快訊

醫院爆偷拍！健檢中心遭男職員藏針孔 如廁驚見不明亮點

中職／眾鬼發威！猛獅第17座季冠軍入袋 餅總4度稱霸半季隊史第一人

金智媛剪劉海了！台北亮相為Dior站台 傍晚交通幾乎癱瘓

TCL董事長：銷美產品改越南墨西哥組裝 避稅保銷量

中央社／ 台北25日電

中國面板大廠TCL董事長李東生今天坦承，由於美國近年來對中國產品加徵關稅，TCL目前要從美國購買晶片等材料，在中國完成顯示幕等半成品後，再運往越南、墨西哥、印尼完成組裝，再銷往美國，這保持了TCL在美國市場的銷量。

夏季達沃斯論壇今天在中國大連登場，美中經貿的緊張關係成為話題之一。界面新聞報導，李東生在出席論壇時，作上述表示。

根據報導，李東生在論壇中說，美國是TCL最大的出口市場。過去，TCL從美國購買零部件和材料後在中國生產，再出口到美國，這是一種「高效的貿易路線」。但近年來美國對中國產品加徵關稅，導致TCL的「貿易路線發生了變化」。

李東生坦承，現在TCL仍然需要從美國購買晶片等材料，然後在中國完成顯示幕等核心部件的加工，再將半成品運往越南、墨西哥、印尼等國家完成最後組裝，再出口到美國。

他說，這種多邊貿易路線「保持了我們在美國市場的銷量」，但也延長了貿易流程，增加了成本，「這可能與美國當前的通貨膨脹問題有關」。

李東生認為，在經濟全球化的過程中，平衡各國利益關係至關重要。中國企業不僅要將產品賣到海外，更要在當地「投資、創造就業、增加當地稅收，支持當地產業鏈的建設，培養當地供應商」，進而為當地經濟發展做出更大的貢獻。

他表示，中國企業的全球化戰略，應從「輸出產品」轉為「輸出工業能力」，增強促進當地經濟發展的意識和責任感，才能使全球化業務發展得更順利。

另外，中國國際貿易促進委員會會長任鴻斌今天也在夏季達沃斯論壇表示，中國依然願意在貿易和投資領域與美國加深合作。而中美間的貿易和投資是不可分割的。

TCL 材料 美國

延伸閱讀

國圖前進美國 匹茲堡大學設台灣漢學資源中心

美國譴責北京懲治台獨22條 北京：強烈不滿

花蓮越南直飛包機 活絡3城市觀光

FT：陸企轉進馬來西亞投資 條件是官方得確保免遭美國關稅

相關新聞

OpenAI將終止對中國提供服務 這票公司面臨「毀滅式打擊」

從24日晚間至今，已有多名用戶收到了來自OpenAI的郵件，目前OpenAI的API向161個國家和地區開放，但中國未包...

華為合作車廠賽力斯罕見跌停 合作4年股價漲10倍

華為合作車廠─賽力斯25日股價罕見被打入跌停板，收在人民幣85.71元，總市值人民幣1,294億元，也讓賽力斯丟掉一周前...

加大全球產業布局 長安汽車將設歐洲公司

大陸長安汽車近期公布海外計劃，據第一財經報導，長安汽車於投資者關係活動記錄表中表示，長安汽車今年將設立歐洲公司，發布深藍...

不同於與美國全面「互相傷害」 大陸對歐洲的貿易戰策略更像對澳洲

與過去發生爭端時一樣，大陸似乎準備採取一系列行動，報復歐盟擬議的電動汽車關稅措施。但不同於中美大規模貿易戰時那種雙方全面「互相傷害」，北京這一次的策略看起來更像是幾年前對付澳洲的那套 ，也就是政府和官方媒體已然公開點名可能會被徵稅的具體產品。

深圳樓放寬限購 港人買賣增 港樓撤辣後有人賣深樓回流

內地「5•17」新政以來，深圳房產市場不斷回暖，成交日益活躍。在國策利好及許多熱門區域的樓盤售價降幅已達三、四成下，部分...

陸總理李強：有能力實現全年5%左右經濟增長目標

綜合信報、香港電台等港媒報導，大陸國務院總理李強25日在遼寧大連夏季達沃斯論壇表示，中國有信心、有能力實現全年5%左右的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。