陸家嘴迎來首批跨國財資中心

助力跨國公司在上海打造戰略核心和「神經中樞」，24日，上海陸家嘴迎來首批跨國公司財資中心。

中新社報導，在當日舉辦的「陸家嘴金融城跨國公司地區總部財資中心推介會」上，浦東新區官方確立了「陸家嘴金融城首批財資中心」，率先試點「首批財資中心合作銀行」。

首批財資中心涉及富士膠片、華瑭大昌、迪卡儂、世邦魏理仕、沃爾沃汽車諮詢共5家企業；中國銀行、交通銀行、渣打、匯豐、摩根大通5家銀行為陸家嘴金融城首批財資中心合作銀行。

總部經濟是體現國際大都市城市競爭力和現代化水平的重要標誌。作為中國大陸改革開放的重要窗口，浦東一直致力於發展更高能級的總部經濟。而財資中心，正是跨國公司對其成員開展資金歸集、調撥、結算、投資、融資、外匯兌換及風險管理等集中管理活動的業務單元，也是跨國公司的戰略核心和「神經中樞」。

上海自貿區管委會陸家嘴管理局副局長梁慶表示，跨國公司總部的財資中心的集聚區往往都是總部經濟高度集聚的區域。梁慶介紹，陸家嘴區域內設立600多家各類總部機構，世界500強的分支機構340多家，跨國公司地區總部146家。