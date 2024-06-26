大陸中部6省 打造對非經貿合作重鎮

凌晨，肯亞誇萊郡希莫尼鎮的漁民在海上捕撈野生鳀魚；當日早上漁船返港後，這些鳀魚被就近送到鎮上由中企建設的華文食品工廠；工人們進行清洗、加工、晾曬和挑揀後，將合格的小魚乾包裝好並裝載上船。經過21天的海上航行，這些來自肯亞的小魚乾被送到湖南勁仔食品集團股份有限公司工廠，加工成美味的零食，不僅出現在中國大陸超市的貨架上，還出口到日本、法國等全球30多個國家和地區。

新華社報導，2022年肯亞野生水產品獲得輸陸准入後，湖南勁仔食品集團股份有限公司成為進口商之一。

「勁仔深海小魚年銷售額已突破10億元（人民幣，下同），每年需要進口原料魚數萬噸。」公司董事長周勁松說，依託湖南建設中非經貿深度合作先行區的好政策，和肯亞良好的海域環境、豐富的鳀魚資源，公司在肯亞投資建立鳀魚乾加工廠。

湖南地處大陸中部，作為中非經貿深度合作先行區，湖南是大陸對非經貿合作最活躍的省份之一，中非經貿博覽會長期在此落戶。數據顯示，近3年，湖南對非貿易年均增長23.1%。

今年3月在長沙召開的新時代推動中部地區崛起座談會上，提出要統籌推進深層次改革和高水平開放，持續打造更具競爭力的內陸開放重鎮；5月，商務部相關負責人表示，下一步將積極支持中部六省加快建設「中非經貿深度合作先行區」等開放平台，推動高質量發展。

湖南省中非經貿合作促進研究會會長徐湘平說，如今在中部崛起戰略下，不沿邊、不靠海的中部六省不斷推動對非經貿合作的制度創新、實踐創新，為新時代中非務實合作提質升級提供重要支撐。

作為對非經貿合作的新窗口，6月13日正式啟動的中非經貿總部大廈位於湖南自貿試驗區長沙經開區塊，是湖南在落實中部崛起戰略中的又一新舉措。

與湖南一湖之隔的湖北，近年來與非洲國家的經貿合作也持續深化。葛洲壩、中建三局、中鐵大橋局等一批在鄂建築企業走進非洲，在能源電力、交通運輸、市政房建、資訊通信、冶金冶煉等領域承接眾多工程項目。

從贊比亞首都盧薩卡出發，沿著連接南北的交通大動脈T2公路向北行駛約88公里，矗立著一幢幢現代化標準廠房，一條條筆直寬敞的大道縱橫交錯。這是歷時5年建設的江西首個境外經貿合作區——贊比亞江西經濟合作區。而從安哥拉拔地而起的安徽商會大廈，到「河南造」創下多個西非之最，曾經被稱為「開放窪地」的中部六省不斷暢通開放通道、升級開放平台、優化開放環境，一個個對非開放的新重鎮正在形成。