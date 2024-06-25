中國政府：各地做好保交房工作 保障購房人權益

與過去發生爭端時一樣，大陸似乎準備採取一系列行動，報復歐盟擬議的電動汽車關稅措施。但不同於中美大規模貿易戰時那種雙方全面「互相傷害」，北京這一次的策略看起來更像是幾年前對付澳洲的那套 ，也就是政府和官方媒體已然公開點名可能會被徵稅的具體產品。

2024-06-25 19:21