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中國政府：各地做好保交房工作 保障購房人權益

中央社／ 上海25日電

中國住房城鄉建設部、金融監管總局聯合召開保交房政策培訓會議。會議強調，各地必須做好保交房工作，保障購房人合法權益，促進房地產市場平穩健康發展。

中國住房城鄉建設部轄下中國建設報25日透過微信公眾號發布上述訊息。

中國建設報25日報導指出，住房城鄉建設部、金融監管總局24日聯合召開保交房政策培訓視訊會議，進行保交房相關政策解讀培訓，住房城鄉建設部副部長董建國、金融監管總局副局長肖遠企出席會議。

會議強調，保交房工作是目前促進房地產市場平穩健康發展首要任務，各地要將保障購房人合法權益作為根本出發點、落腳點，以高度責任感和使命感有序地、有效地推進保交房工作。

會議要求，必須明確保交房工作的目標與標準，查找問題和不處足；建立國家、省、市三級專班聯動機制，加強政策統籌和協調。運用保交房訊息系統，建立定期調度和通報機制，要做好宣傳引導，營造良好輿論氛圍。

會議指出，為了進一步發揮城市房地產融資協調機制作用，滿足城市房地產專案的合理融資需求，要落實地方政府、房地產企業、金融機構各方責任。

會議要求，必須完善機制組成，健全專案推送反饋管理，加大項目修復力道，加強「白名單」審核把關，指導銀行做好融資支持，做好經驗總結和經驗推廣。

這場會議就「切實做好保交房工作總體方案」、「城市商品住房專案保交房攻堅戰工作方案」、「關於進一步發揮城市房地產融資協調機制作用滿足房地產專案合理融資需求的通知」等內容加以政策培訓。

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