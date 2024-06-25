陸媒：7月起OpenAI將停止中國大陸服務

彭博資訊報導，據陸媒消息，ChatGPT開發商OpenAI警告，7月起將阻止中國大陸開發者，使用該公司的工具和軟體。

大陸官媒證券時報25日說，OpenAI寄發備忘錄給大陸多地的開發者，告知禁用一事。阿里巴巴和騰訊支持的智譜AI等本土業者，隨後發文鼓勵開發者改用大陸產品。

目前還不清楚OpenAI為何做出此一舉動。該公司執行長奧特曼先前表示，過去幾個月終止了至少五起秘密影響行動，聲稱有心人士利用該公司產品，操縱公眾意見。

與此同時，美國華府不斷施壓，限制中國大陸取得先進的人工智慧（AI）技術。OpenAI並未正式開放在大陸使用，但當地許多開發者透過虛擬私人網路（VPN）或其他方法，使用該公司產品。

從百度到智譜AI等陸企，均試圖研發能媲美ChatGPT和其他美國開發的AI產品。北京公開鼓勵當地企業從事AI創新，大陸政府認為AI是強化該國經濟與軍事地位的關鍵技術。