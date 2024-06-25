李強回應大陸電動車產能過剩：豐富市場緩解通膨

中國國務院總理李強今天在大連出席夏季達沃斯論壇時聲稱，中國生產的電動車、鋰電池和光能等產品「豐富了國際市場的供應，緩解了世界通膨壓力」。他還說，中國新興產業快速崛起，根植於本身「獨特的比較優勢」。

中國電動車等產品「產能過剩」的問題，近來受到全球關注，更被美國及歐洲視為破壞全球貿易的行為。而中國電動車近來更連遭美歐加徵關稅，導致貿易爭端一觸即發。而李強上述表態，則是中國方面公開回應「產能過剩」問題中，層級最高的官員。

綜合路透社及美國之音（VOA）報導，李強在夏季達沃斯論壇致詞時宣稱，中國的新興產業快速崛起，根植於中國自身「獨特的比較優勢」，包括超過14億人口的超大規模市場、產業配套體系及豐富的人力資源等因素。

李強說，中國消費者對新技術接受度比較高，也為企業創新與產品更新換代「搭建寬廣平台」。

他並聲稱，中國生產先進的電動車、鋰電池和光電等產品，首先保障了國內需求，同時也「豐富了國際市場的供應，緩解了世界通膨壓力」，為全球應對氣候變遷做出了中國積極的貢獻。

4月起，美國開始對中國產能過剩發出警告。美國財政部長葉倫（Janet Yellen）4月初訪問中國，首要任務就是說服中國限制電動車、太陽能板和其他清潔能源技術的過剩產能，因為這威脅到美國及他國相關企業的發展。此後，美國國務卿布林肯（AntonyBlinken）訪中，也對中國的非市場經濟做法表達關切。

5月間，美國宣布對中國電動車、電腦晶片、太陽能板、電池、關鍵礦產和醫療等產品加徵新關稅決定，引起中國強烈不滿；此後，受中國電動車影響遠大於美國的歐盟6月間宣布，對中國電動車徵收臨時性反補貼關稅，將於7月4日生效，最高稅率達38.1%，中方則揚言報復，豬肉等產品首當其衝。