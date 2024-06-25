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TechInsights：預計2024年618智慧手機銷量年減2％

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
據TechInsights訊息，預計2024年大陸電商購物節618 期間，智慧手機銷量年減2%。路透
據TechInsights訊息，預計2024年大陸電商購物節618 期間，智慧手機銷量年減2%。路透

據TechInsights 訊息，預計2024年大陸電商購物節618期間，智慧手機銷量年減2%，為1,310萬部，但由於平均售價上漲，智慧手機市場銷售額年增率幾乎持平，為人民幣623億元，超過了年增率萎縮3%的網絡商品交易總額(GMV)。其中，蘋果、小米和榮耀是今年 618 銷量前三的智能手機品牌；如按銷售額，華為則排名第三，僅次於蘋果和小米。

本屆電商618，手機依然是消費焦點，大陸手機廠都推出捷報。比如小米發出的618戰報稱，其手機品類包攬京東、天貓、拼多多、抖音、快手等全平台大陸國產手機銷量與銷額雙冠軍；另外，榮耀發布的618戰報中，折疊手機618銷量增長179%。而剛推出的榮耀Magic V Flip僅憑預售即奪得小折疊品類冠軍。

不過，京東戰報，使用降價策略刺激銷量的蘋果依然是手機類大贏家，依序才是小米、vivo、榮耀、華為和 OPPO。蘋果今年將 iPhone 15 系列價格下調人民幣1,400至2,300元，在 618 大促期間保持領先地位。

此外，在京東相關榜單中，除iPhone 15系列外，華為Pura 70/70 Pro/70 Pro+、華為Mate 60 Pro/60 Pro+，均擠進前十。華為之後是vivo折疊屏手機X Fold 3以及三星S24 Ultra。

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