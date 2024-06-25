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專家：中國房地產消費GDP占比下降 這是好消息

中央社／ 上海25日電

中國人民銀行副行長朱民表示，房地產消費GDP占比可能下降至12%，將使消費轉往其他產品服務，這是個好消息；政府也希望提供廉價租屋降低住房成本，以釋放更多消費潛力。

朱民今天出席在大連召開的2024年世界經濟論壇新領軍者年會—夏季達沃斯論壇，他在「重振消費」分論壇上強調將更多消費從房地產轉往其他產品和服務的重要性。

據第一財經25日報導，朱民表示，房地產消費GDP占比下降後，將可釋放4至5個百分點用於其他消費，這是一個重要的轉折點。

他指出，中國房地產消費GDP占比一度高達16%左右；在一些人均收入達1萬3000元美金（約新台幣40萬元）的西方國家，其房地產消費比重沒有如此高。中國房地產市場下滑，房地產消費占比可能降至12%左右，接近前述西方國家水準，這是個好消息。

朱民認為，目前民眾的房地產消費減少了，中國政府也希望透過提供一些廉價長租公寓，使部分年輕人、年輕夫妻不用買房。租房可以顯著降低住房成本，住房成本降低後，將可釋放更多消費潛力。

關於如何振興服務業消費，朱民指出，包括醫療行業在內的服務業，其需要一個政策激勵機制，要有更多的預算支持行業發展，這個部分還需要完善相關法律法規框架；提振中國服務業生產率也非常地重要。

朱民提到，隨著生育率下降，20至60歲群體將成為未來中國社會消費主力，目前個人消費減少背後原因可能是「考慮買房需要存錢」、「工作太忙了」等。

朱民強調，另也要從供給端思考，還有可能是因為缺少了很好的可消費產品，若要提振消費，必須為前述年齡群體提供更多匹配的消費品。

中國人民銀行 房地產

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