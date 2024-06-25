陸總理李強：有能力實現全年5%左右經濟增長目標

綜合信報、香港電台等港媒報導，大陸國務院總理李強25日在遼寧大連夏季達沃斯論壇表示，中國有信心、有能力實現全年5%左右的經濟增長目標。同時也指出，面對世界經濟困境，各國如果只考慮自身利益最大化，如果不顧及他人利益，搞脫勾斷鏈及小院高牆，只會割裂地區之間的經濟連繫，同時把世界各國拖入爭蛋糕，但蛋糕愈爭愈少的惡性循環中。

李強指出，今年以來，中國經濟保持了回升向好的態勢，首季經濟總量按年增加5.3%，實現良好開局。

他說，新產業新動能的快速增長支撐了大陸經濟持續健康的發展。大陸生產的電動車、鋰電池、太陽能等產品，除了保障大陸國內需求，也豐富國際市場的供應，緩解世界通膨壓力，為全球應對氣候變化作出積極貢獻。

他表示，疫情以來這幾年世界經濟復甦艱難。經濟增速放緩讓世界經濟蛋糕做大不易。而世界經濟增長動力不足既有疫情的衝擊、通膨高企、債務加劇等階段性因素，也有深層次矛盾問題。特別不同主體之間競爭在加劇，內卷大大增多，你爭我奪情況在一定程度上，導致一些地方逆全球化抬頭，出現地緣衝突加劇等問題。

李強表示，規模經濟效應的持續顯現能攤薄企業創新成本是大陸新興產業具有較強競爭力的根源。因此把握科技革命和產業變革的新機遇非常重要

談及中國經濟，他指出，中國經濟經過疫情衝擊，經濟運行彷彿大病初癒，不能下猛藥，中國經濟當前需要「固本培元」，解決重大經濟問題需要政策的組合拳，包括財政政策和金融手段。在宏觀調控採取重大政策時會更加強調長短結合，標本兼治，找到平衡點。

同時他也提及要持續推進高質量發展，加快發展新質生產力，培育壯大新動能，推動綠色低碳產業發展，打造綠色經濟增長點。

第15屆夏季達沃斯論壇25日至27日在遼寧大連舉辦，預計1600多名嘉賓圍繞「全球新經濟」「中國和世界」「人工智能時代的企業家精神」等六大方向進行探討。這是時隔五年，夏季達沃斯論壇重回遼寧，第8次在大連舉辦。