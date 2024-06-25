傳與博通聯手開發專用晶片 字節跳動否認

外電報導，中國網路科技巨頭字節跳動在成本和供應的考量下，與美國博通（Broadcom）合作開發先進AI處理器。對此，字節跳動回應稱「消息不實」。

陸媒第一財經昨天引述字節跳動方面的回應作了上述報導。

路透社報導，知情人士透露，短影音平台TikTok的中國母公司字節跳動正攜手美國晶片大廠博通開發先進人工智慧（AI）處理器，在中美關係緊張之際，此舉有助字節跳動確保高階晶片供應。這款5奈米晶片是客製化的「特定應用積體電路」（ASIC），符合美國的出口限制，預計將外包給台灣台積電製造。

消息人士表示，字節跳動與現有業務合作夥伴博通合作有助削減採購成本，並確保高階晶片的穩定供應。

為阻撓中國軍方在AI和超級運算領域取得突破，美國實施出口管制，中國因此拿不到輝達（Nvidia）最先進晶片，字節跳動等相關陸企只能爭搶專為中國市場開發的美國晶片以及來自競爭對手華為的晶片。

據第一財經，字節跳動近年持續投入晶片領域，字節跳動旗下火山引擎總裁譚待此前受訪表示，「算力在當下行業情況下，是一個異構算力系統，每個團隊有不同的芯（晶）片選擇，不同的芯（晶）片有不同的擅長領域。有的內存大，有的算力強，有的兼容性好」。

譚待說，「對平台方來講，規模優勢始終存在，不論未來是否會出現更多底層供應商，企業都會想到與頭部（領先）平台合作」。