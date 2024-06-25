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陸2023年經濟體檢 全年赤字18兆元 關注鄉村幫扶虛報

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸近年力倡推進鄉村振興，大陸央行等5部門16日發布指導意見，為農業強國提供金融支持。圖為天津市靜海區的海水稻2021年11月中收割時景象。（中新社）
大陸近年力倡推進鄉村振興，大陸央行等5部門16日發布指導意見，為農業強國提供金融支持。圖為天津市靜海區的海水稻2021年11月中收割時景象。（中新社）

被視為大陸「經濟體檢」的2023年度審計工作報告25日出爐，報告指出，2023年財政赤字人民幣4.16兆元（約新台幣18兆元）。值得注意的是，2023年對於鄉村振興資金焦點由2022年的經營虧損、設施閒置轉移為幫扶虛報等議題上。

報告顯示，2023年中央一般公共預算收入總量人民幣107,416.7億元、支出總量人民幣149,016.7億元，經計算赤字人民幣4.16兆元，與調整後的預算持平。

其中，大陸發改委管理分配中央財政投資人民幣6,800億元，其中安排中央本級支出1,800億元、對地方轉移支付5,000億元

審計署政策研究室副主任林海指出，中央一般公共預算支出年增6.4%，對地方轉移支付年增6.1%，全年新增稅費優惠超過人民幣2.2兆元，保持了必要的財政支出強度和對經濟恢復的支持力度。

在預算執行方面，2023年重點審計的41個部門及所屬346家單位收到財政預算撥款人民幣5,824.04億元，發現各類問題金額226.26億元，存在中央部門預算執行問題向部門所屬單位下沉轉移的趨勢。

在重大違紀違法問題查處方面，2023年5月以來，審計共發現並移送重大違紀違法問題線索310多件，涉及1,200多人。

審計報告也對民生資金做出調查：鄉村振興資金部分，防止返貧監測和農村低收入人口常態化幫扶未兜實兜牢，16縣未按要求將2.36萬名群眾納入排查範圍；649人被虛報完成幫扶但實際未採取任何措施。此外還存在農民財產權益保障不到位。而在2022年的審計報告中，鄉村振興的內容為部分項目出現經營虧損、種養殖成活率低及設施閒置廢棄等問題，涉及幫扶資金71.72億元。

此外，農村義務教育學生營養改善計劃專項資金則存在管理使用較為混亂、部分供餐單位違規經營、餐食採購招標和供餐監管等不夠規範; 就業補助資金和失業保險基金，有10.9萬人應發未發社會保險補貼、部分勞務派遣企業侵害勞動者權益等影響就業穩定。

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