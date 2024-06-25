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寧德時代奮鬥100天？曾毓群：號召練基本功 沒有強迫

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
寧德時代新能源科技公司董事長曾毓群。 路透
寧德時代新能源科技公司董事長曾毓群。 路透

大陸電池巨頭寧德時代近期傳出要求員工奮鬥一百天，並施行「896」工作制，綜合騰訊新聞、金融界等陸媒報導，寧德時代董事長曾毓群25日在夏季達沃斯論壇中回應稱，「奮鬥一百天，就是號召大家去練好基本功，我們沒有強迫大家。」並指出，在新能源卷價格的環境下，價值最重要。

談及價值，曾毓群在論壇上舉例稱，「比如其他人做出的電池是無法被循環的，價格可能是一塊錢，我做出來的電池是5000個循環，我是一塊五毛錢，所以從價值的角度，平均下來我們是最有價值的。所以，應該不卷當時在買賣時候的價格，而是卷整個生命周期里的價值。」

對於外界關注研發投入議題，曾毓群認為，企業之間比研發投入的百分比意義不大。曾毓群提到，寧德時代去年營收超過人民幣4,000億元，研發費用是幾百億。小一些的企業研發投入佔比看起來不小，但其實就是投入幾個億的資金，但是「在電池這樣的研發上，這樣的投入其實是很小的。

寧德時代近日傳出號召員工「奮鬥100天施行896工作制」，亦即符合條件的員工自6月12日起，早上8時上班，晚上9時下班，每周工作六天，一起「奮鬥100天」。消息傳出後引發網友熱議。雖後經寧德時代闢謠，但意味寧德時代過去「躺賺」時代已不復返。

寧德時代

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