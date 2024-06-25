加拿大跟進美歐 將加徵陸製電動車關稅

加拿大當地時間24日宣布計畫對中國製的電動車及電池加徵關稅，並會啟動為期30天的公眾諮詢期，跟進美國和歐盟（EU）遏止從中國進口大量廉價產品的相關舉措。

法新社報導，加拿大副總理兼財政部長方慧蘭在24日記者會表示，加國汽車業「面臨中國刻意並由國家主導產能過剩政策的不公平競爭，這削弱了加拿大電動車產業在國內與全球市場的競爭能力」。

她還說：「中國生產商有意造成全球供應過剩，這損害到世界各地的電動車製造商。」

加拿大將於7月2日開始跟業界和工會進行為期30天的諮詢，討論可能採取的行動，例如對中國製電動車徵收進口附加稅、使中國製電動車沒有資格獲得聯邦的消費者激勵措施以及外國投資限制等舉措。

彭博先前報導，美國上個月已宣布針對中國製電動車提高近3倍關稅的計畫，最高稅率達到102.5%。歐盟也計畫對中國電動車提高關稅，部分車輛被課徵的關稅將高達48%。