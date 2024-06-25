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夏季達沃斯論壇 減碳成亮點
第十五屆夏季達沃斯論壇將於6月25日至27日在大連舉辦，來自近80個國家和地區的約1600位公共與私營部門領軍人物將共聚，就「未來增長的新前沿」展開研討。本屆夏季達沃斯論壇籌備工作「含綠量」不斷提高，以節能降碳推進綠色轉型成為本屆論壇籌備工作的一大亮點。
中新社報導，位於大連國際會議中心的夏季達沃斯論壇處處都可見綠能設備，一樓大廳有輛由電子垃圾製作而成的純電動方程式賽車，這件名為「電子垃圾鋪就新賽道」展品，旨在提醒與會代表關注日益嚴重的電子垃圾問題，提高公眾對回收和重複利用廢舊電子產品的認識。
大連市人民政府辦公廳大型活動工作處（夏季達沃斯論壇協調工作處）處長王兆寶說：「大連市堅持綠色辦會、節儉辦會理念，主會場採取綠色電力證書交易的方式實現100%綠電供應，以實際行動推動節能減排，踐行綠色發展理念。」
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