聽新聞
test
0:00 / 0:00

夏季達沃斯論壇 減碳成亮點

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

第十五屆夏季達沃斯論壇將於6月25日至27日在大連舉辦，來自近80個國家和地區的約1600位公共與私營部門領軍人物將共聚，就「未來增長的新前沿」展開研討。本屆夏季達沃斯論壇籌備工作「含綠量」不斷提高，以節能降碳推進綠色轉型成為本屆論壇籌備工作的一大亮點。

中新社報導，位於大連國際會議中心的夏季達沃斯論壇處處都可見綠能設備，一樓大廳有輛由電子垃圾製作而成的純電動方程式賽車，這件名為「電子垃圾鋪就新賽道」展品，旨在提醒與會代表關注日益嚴重的電子垃圾問題，提高公眾對回收和重複利用廢舊電子產品的認識。

大連市人民政府辦公廳大型活動工作處（夏季達沃斯論壇協調工作處）處長王兆寶說：「大連市堅持綠色辦會、節儉辦會理念，主會場採取綠色電力證書交易的方式實現100%綠電供應，以實際行動推動節能減排，踐行綠色發展理念。」

綠色 電動

延伸閱讀

台泥旗下Molicel小港廠綠電儲能合一 年減碳量達1400噸

應材發布永續報告書 制定2040淨零攻略

科技快訊／三大節能策略繳出好成績 工研院2年省超過3,000萬電費

年售電金1百萬！台鐵台東站設太陽能棚架 減碳並可增加營收

相關新聞

A股走勢疲弱 上證連四黑…再陷3,000點保衛戰

A股三大指數昨（24）日集體下跌，跌幅均逾1%，具指標性的上證指數收2963.10點，跌1.17%，已連跌四個交易日，再...

世界人工智能大會 7月上海登場

2024世界人工智能大會（WAIC）將於7月4日至6日在上海舉行，上海市政府表示，本屆大會聚焦AI倫理治理、大模型、數據...

人民幣承壓 跌跌不休

人民幣「跌跌不休」，中國外匯交易中心昨（24）日公布人民幣兌美元中間價7.1201兌1美元，創去年11月下旬以來約七個月...

大陸搶救房市 地方總動員

大陸多部門在5月推出房市組合拳後，近期迎來滿月。大陸地方政府持續優化房地產政策搶救房市，湖北省多個地方政府甚至將地方住房...

樓市新政滿月 陸獎勵購房出招

大陸多部門在5月推出房市組合拳，近期迎來滿月。大陸地方政府持續優化房地產政策刺激樓市，包括安徽滁州推出農民放棄宅基地並進...

陸推設備換新 研擬一攬子措施

大陸正在推動大規模設備更新和消費品以舊換新。大陸財政部24日表示，積極研究提出「一攬子」財稅政策措施清單，統籌安排存量政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。