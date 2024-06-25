陸推設備換新 研擬一攬子措施

大陸正在推動大規模設備更新和消費品以舊換新。大陸財政部24日表示，積極研究提出「一攬子」財稅政策措施清單，統籌安排存量政策和新增政策，用好補助資金、政府債券、稅收、政府採購、財政貼息等多種工具，落實「推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案」。同時，堅持中央財政和地方政府聯動，督促各地因地制宜出台支持政策。

中新社報導，一是加強資金政策統籌，推動大規模設備更新。會同交通運輸部、農業農村部、國家發改委以及有條件的地方，支持老舊柴油貨車淘汰更新、新能源公交車及電池更新等。加大對節能節水、環境保護、安全生產專用設備稅收優惠支持力度，把數字化智能化改造納入優惠範圍，促進企業技術改造和設備更新。強化財政、貨幣、產業政策協同配合，實施設備更新貸款財政貼息政策，發揮好財政資金四兩撥千斤撬動作用，助力投資和消費。

二是強化中央地方協同，推動大規模耐用消費品以舊換新。配合商務部等部門印發「汽車以舊換新補貼實施細則」，對新能源乘用車消費者給予定額補貼；加快補齊農村地區公共充換電基礎設施短板，進一步釋放新能源汽車消費潛力；助力地方統籌推進家電等以舊換新。

三是加大政策支持力度，推動大規模回收循環利用。中央財政設立廢棄電器電子產品處理專項資金，採取以獎代補的方式，對廢棄電器電子產品回收處理予以支持，促進行業健康持續發展。