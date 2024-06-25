樓市新政滿月 陸獎勵購房出招

大陸多部門在5月推出房市組合拳，近期迎來滿月。大陸地方政府持續優化房地產政策刺激樓市，包括安徽滁州推出農民放棄宅基地並進城購房將給予獎勵、甘肅蘭州取消新房價格備案，由買賣雙方自行協商、雲南德宏支持地方國企收購未出售商品房，湖北省多地甚至將地方住建部更名為住房和城市更新局，把危老改造作為政策核心等。

大陸多個部門推出多項房地產政策，包括首付比率最低降至15%、取消商貸利率下限、放鬆限購，探索收購庫存商品房用作保障性住房等多個方面。而地方政府也陸續跟進。

安徽滁州鳳陽縣20日發布15條穩樓市新政，提出團購新房、購房補貼等8項措施。值得注意的是，農民自願放棄宅基地安置並進城購房，在原宅基地歸還村集體用於復耕復墾並拆除建（構）築物後，一次性給予人民幣5萬元購房獎勵。

湖北省武漢市、荊州市、黃石市、恩施州、十堰市、襄陽市、仙桃市、神農架林區將承擔地區樓市重擔的單位更名為「住房和城市更新局」。以因應湖北省委18日專題會議中提及探索以市場化推進危舊房改造新模式。

樓市新政推出滿月後，外界關注政策成效，但各地冷熱不一，央視報導，北京新房市場相對於二手房市場，觀望情緒更濃厚一些，不少購房人還在觀望，等待更多政策落地；目前杭州首套房貸利率降到3.25%、武漢公積金貸款利率、商貸利率、最低首付比率都處於歷史低位，業內人士認為有望帶動房市剛需，提振信心。

財聯社數據顯示，6月前兩周，重點50城新房周均成交面積較5月增24%，較去年同期降22.3%；6月第2周重點11城二手房成交量年增率連續3周增長，上海、深圳、杭州等城市政策效果明顯。