世界人工智能大會 7月上海登場

聯合報／ 特派記者陳宥菘／上海報導
2024世界人工智能大會（WAIC）將於7月4日至6日在上海舉行。圖為2021年WAIC活動畫面。圖／取自WAIC官網
2024世界人工智能大會（WAIC）將於7月4日至6日在上海舉行。圖為2021年WAIC活動畫面。圖／取自WAIC官網

2024世界人工智能大會（WAIC）將於7月4日至6日在上海舉行，上海市政府表示，本屆大會聚焦AI倫理治理、大模型、數據、算力、具身智慧（Embodied AI）等十大重點議題，現場將有45款智慧機器人在展出，特斯拉也將參展。此外，展覽面積、參展企業數量、首發首秀項目數量再創歷史新高。本屆大會還將同期召開人工智慧全球治理高階會議。

上海市新聞辦20日舉辦記者會介紹2024世界人工智能大會籌備進度。上海市副市長陳杰指出，本屆大會將舉辦1場開幕式和全體會議，3場全球治理、產業發展、科學前沿主論壇，10場主題論壇和若干場行業論壇。另還有展覽展示、評獎賽事、智慧體驗等活動版塊。目前，大會籌備工作已進入衝刺階段。

論壇部分，目前有9位圖靈獎、菲爾茲獎、諾貝爾獎得主及88位國內外院士確認參會，共200餘位重磅嘉賓將與會發表演說。展覽部分，已有特斯拉、微軟、施耐德等500餘家企業確認參展，上海市外企業及國際企業佔比超過50%，展品數量已超1,500項。

承辦單位東浩蘭生集團總裁李棟指出，具身智慧領域將展出45款智慧機器人，其中包含25款人形機器人，展出企業包含特斯拉、宇樹科技、傅利葉、達闥等。在大模型及應用領域，百度文心、訊飛星火、阿里通義千問、Minimax、百川智能、智譜AI、階躍星辰等亦將登場。此外，大會還將聚焦智慧駕駛領域。

本屆大會首次同期召開人工智慧全球治理高階會議，大陸外交部軍控司司長孫曉波說明舉辦的背景是，大陸國家主席習近平去年10月提出「全球人工智能治理倡議」，闡述人工智慧治理的「中國方案」；且中國主張在充分尊重各國政策和實踐差異性的基礎上，推動多利益攸關方積極參與，形成廣泛國際共識。

孫曉波表示，與會的各國政府代表和國際組織負責人等將闡述政策主張，期待各國代表在上海充分交流看法、凝聚共識。

本屆大會由大陸外交部、發改委、教育部、科技部、工信部、國家網信辦、中國科學院、中國科協和上海市政府共同主辦。目前上海已連續成功舉辦6屆世界人工智慧大會。

上海 外交部 特斯拉

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