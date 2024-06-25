人行逆回購 放錢2,000億
金融界報導，中國人民銀行昨（24）日在公開市場進行人民幣500億元逆回購操作，單日淨投放人民幣460億元（約新台幣2,051億元），但銀行間市場流動性仍趨於緊張，交易員稱臨近年中，大行融出規模少，拆借難度大。
銀行間隔夜回購利率DR001邁向九連漲，現報1.9699%。1年期利率互換創近四周高點。
人行公告，為維護年中流動性平穩，6月24日以利率招標方式開展500億元7天期逆回購操作，中標利率為1.8%。當日有40億逆回購到期，因此淨投放460億元。
值得注意的是，進入6月以後，此前17日至19日，人行逆回購逐漸放量，分別淨投放人民幣20億元、840億元與2,760億元。
近期大陸市場資金面趨緊，DR001在21日報1.9564%，創下去年10月24日以來的新高，並與DR007形成倒掛。
對於利率推高，中信證券首席經濟學家明明分析，21日是稅期走款最後一天，疊加6月是季末，因此容易出現流動性收緊，而且上周（6月17日至6月21日）政府債發行提速也會吸收市場流動性。由於市場對短期資金需求增加，從而推高隔夜利率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言