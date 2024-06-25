下月人工智能大會 45款機器人將上秀

2024世界人工智能大會（WAIC）將於7月4日至6日在上海舉行，上海市政府表示，本屆大會聚焦AI倫理治理、大模型、數據、算力、具身智慧（Embodied AI）等十大重點議題，現場將有45款智慧機器人展出，特斯拉也將參展。

此外，展覽面積、參展企業數量、首發首秀項目數量再創歷史新高。本屆大會還將同期召開人工智慧全球治理高階會議。

上海市新聞辦介紹2024世界人工智能大會籌備進度。上海市副市長陳杰指出，本屆大會將舉辦一場開幕式和全體會議，三場全球治理、產業發展、科學前沿主論壇，十場主題論壇和若干場行業論壇。另還有展覽展示、評獎賽事、智慧體驗等活動版塊。目前，大會籌備工作已進入衝刺階段。

論壇部分，目前有九位圖靈獎、菲爾茲獎、諾貝爾獎得主及88位國內外院士確認參會，共200餘位將發表演說。展覽部分，已有特斯拉、微軟、施耐德等500餘家企業確認參展，上海市外企業及國際企業占比超過50%，展品數量逾1,500項。