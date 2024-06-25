大陸搶救房市 地方總動員

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸多部門在5月推出房市組合拳後。 新華社
大陸多部門在5月推出房市組合拳後。 新華社

大陸多部門在5月推出房市組合拳後，近期迎來滿月。大陸地方政府持續優化房地產政策搶救房市，湖北省多個地方政府甚至將地方住房和城鄉建設局更名為住房和城市更新局，以積極推動危老改造及都市更新，讓更多民眾換新房。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉稱，政策效果將在6月開始顯現，預計6月熱點城市交易量有反彈，掛牌量增幅減緩，各線城市新房和二手房價格跌幅也將見頂。

大陸多地推出房產優化新政
大陸多地推出房產優化新政

另外，大陸多個部門推出多項房地產政策，包括首付比率最低降至15%、取消商貸利率下限、放鬆限購，探索收購庫存商品房用作保障性住房等多個方面，地方政府也陸續跟進，加上安徽滁州推出農民放棄宅基地並進城購房將給予獎勵，甘肅蘭州取消新房價格備案，由買賣雙方自行協商，雲南德宏支持地方國企收購未出售商品房。

安徽滁州鳳陽縣20日發布15條穩樓市新政，提出團購新房、購房補貼等八項措施。值得注意的是，農民自願放棄宅基地安置並進城購房，在原宅基地歸還村集體用於復耕復墾並拆除建築物後，一次性給予人民幣5萬元購房獎勵。

而湖北省武漢市、荊州市、黃石市、恩施州、十堰市、襄陽市、仙桃市、神農架林區將承擔地區樓市重擔的單位更名為「住房和城市更新局」。以因應湖北省委18日專題會議中提及探索以市場化方式推進危舊房改造的新模式，改善民眾居住環境。

樓市新政推出滿月後，外界關注政策成效，但各地冷熱不一，央視報導，北京新房市場相對於二手房市場，觀望情緒更濃厚一些，不少購房人還在觀望，等待更多政策落地；目前杭州首套房貸利率降到3.25%、武漢公積金貸款利率、商貸利率、最低首付比例都處於歷史低位，業內人士認為有望帶動房市剛需，提振信心。

財聯社數據顯示，6月前兩周（5.27-6.9），重點50城新房周均成交面積較5月增長24%，較去年同期下降22.3%，年降幅續收窄； 6月第2周（6.3-6.9），重點11城二手房成交量年增率連續三周增長，上海、深圳、杭州等城市的政策效果明顯。

二手房 房地產 農民

延伸閱讀

大陸快時尚電商SHEIN 傳六月初已申請在倫敦上市

台灣工商企業聯合會將訪北京、蘇州

台灣工商企業聯合會 北京、蘇州經貿文化參訪團出團

大陸汽車產業轉型、關鍵礦產需求提升 擴大銅進口量及庫存量

相關新聞

A股走勢疲弱 上證連四黑…再陷3,000點保衛戰

A股三大指數昨（24）日集體下跌，跌幅均逾1%，具指標性的上證指數收2963.10點，跌1.17%，已連跌四個交易日，再...

世界人工智能大會 7月上海登場

2024世界人工智能大會（WAIC）將於7月4日至6日在上海舉行，上海市政府表示，本屆大會聚焦AI倫理治理、大模型、數據...

人民幣承壓 跌跌不休

人民幣「跌跌不休」，中國外匯交易中心昨（24）日公布人民幣兌美元中間價7.1201兌1美元，創去年11月下旬以來約七個月...

大陸搶救房市 地方總動員

大陸多部門在5月推出房市組合拳後，近期迎來滿月。大陸地方政府持續優化房地產政策搶救房市，湖北省多個地方政府甚至將地方住房...

樓市新政滿月 陸獎勵購房出招

大陸多部門在5月推出房市組合拳，近期迎來滿月。大陸地方政府持續優化房地產政策刺激樓市，包括安徽滁州推出農民放棄宅基地並進...

陸推設備換新 研擬一攬子措施

大陸正在推動大規模設備更新和消費品以舊換新。大陸財政部24日表示，積極研究提出「一攬子」財稅政策措施清單，統籌安排存量政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。