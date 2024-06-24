工業富聯：輝達GB200伺服器 今年正式出貨

鴻海旗下工業富聯今天召開股東會，董事長鄭弘孟表示，採用輝達（NVIDIA）晶片的新一代AI伺服器GB200，今年將正式出貨；800G交換器開始放量生產，預計今年第2季到第3季開始陸續出貨。

工業富聯下午在廣東深圳舉行股東會，鄭弘孟透過新聞稿指出，工業富聯看好雲端運算和手機機構件兩大成長引擎，也可受益人工智慧（AI）運算力及AI手機。

鄭弘孟重申，今年AI業績占工業富聯雲端運算總營收比重可到40%，AI伺服器占全球市占率可到40%。

談到內建輝達AI晶片的新一代AI伺服器GB200出貨進展，鄭弘孟表示，目前按照計畫進行，包括NVL36和NVL72版本伺服器，預計今年正式出貨。他預估，目前新產品訂單能見度，可為直到2026年的業務成長帶來更顯著貢獻。

在高階手機機構件出貨方面，鄭弘孟指出，今年以來，高階手機機構件出貨量優於市場表現，未來有機會受惠AI手機發展，進一步成長。

鄭弘孟說明，AI手機功耗較高，對於散熱設計要求也高，工業富聯掌握金屬機構件很多重要的材料和製程技術。

在高速交換器出貨情況，鄭弘孟表示，工業富聯400G交換器出貨持續成長，800G正在開始放量生產，預計今年第2季到第3季陸續出貨，工業富聯高速交換機產品組合涵蓋乙太網路（Ethernet）、InfiniBand及NVLink Switch等多元領域。

從客戶端來看，根據資料，工業富聯主要客戶包括阿里巴巴（Alibaba）、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、思科（Cisco）、戴爾（Dell）、Ericsson、谷歌（Google）、華為、聯想、微軟（Microsoft）、輝達、甲骨文（Oracle）、騰訊等。