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台灣工商企業聯合會將訪北京、蘇州

聯合報／ 大陸中心／即時報導

台灣工商企業聯合會將於6月25日至29日，籌組北京、蘇州經貿文化參訪團，由該會監事會主席許顯榮擔任團長、理事長王明祥擔任執行團長、榮譽理事長王屏生擔任榮譽團長，率領秘書長陳仲隆、常務理事暨大陸委員會主委徐詠傑、常務理事李祖嘉、行政長李錫東、金洲海洋科技董事長陳加仁、和成（中國）有限公司董事長邱士楷等約40位團員一同參加。

本次參訪團預計25日在北京拜會大陸中華全國工商業聯合會、海峽兩岸關係協會及大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會。大陸中華全國工商業聯合會高雲龍主席同時為大陸全國政協副主席。

參訪團預計28日前往蘇州參訪蘇州工業園區規劃展示館及蘇州市的台商企業，並拜會蘇州市有關領導。

北京 台商 聯誼

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