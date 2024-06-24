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中國盼歐盟7/4前取消加稅 分析：除非重大讓步

中央社／ 台北24日電

中國與歐盟針對電動汽車反補貼調查案啟動磋商，中方希望歐方7月4日前取消加徵關稅決定。但分析指出，除非中方化解歐方提出的所有問題，否則在這日期之前取消初步關稅的可能性為「零」。

歐盟委員會12日宣布，自7月4日起，向中國產純電動汽車加徵懲罰性關稅。在原有10%的進口電動車關稅的基礎之上，中國車企最高可被額外加徵38.1%的懲罰性關稅。

中國一再呼籲歐盟取消關稅，並表示願意進行談判，但若發生貿易戰，中國將採取一切措施保護中國企業。

德國之聲今天報導，22日中國商務部發布新聞稿，指中歐商定，就電動汽車反補貼調查案啟動磋商。中共外圍官媒環球時報另援引觀察人士表示，最好的結果是歐盟在7月4日之前取消加徵關稅決定。

但歐盟委員會、分析人士和歐洲貿易遊說團體都強調，談判將是一項重大任務，中國需要展現做出重大讓步的意願。

歐盟委員會一名發言人24日表示：「歐盟方面強調，任何談判結果都必須有效解決有害補貼的問題」。

德國工商大會上海代表處首席代表馬銘博（Maximilian Butek）說：「除非中方化解歐方提出的所有問題，否則在7月4日之前取消初步關稅的可能性為『零』」。

歐洲暨全球經濟研究所智庫高級研究員艾西亞（Alicia Garcia Herrero）表示，法國大選前，不會有人敢改變歐盟做出的決定。

她說：「歐盟委員會無法改變它已經考慮了幾個月的決定。是的，中國正在向歐盟成員國施加壓力，但他們需要多數支持票推翻歐盟委員會的決定」。

儘管北京呼籲談判，但也表示若歐盟不讓步，已準備好採取報復措施。

墨卡托中國研究中心的君特（Jacob Gunter）表示：「北京很可能將對歐洲製造的2.5升或以上排氣量的汽車徵收高達25%的關稅」。

他說：「豬肉和乳製品已經擺在北京的談判桌上，而且可能會有更多農產品受到威脅」。而在歐盟方面，也正在進行各種調查。

對中國電動車的最終關稅將於11月2日歐盟反補貼調查結束後確定。

北京 歐盟 電動汽車

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