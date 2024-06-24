百貨商場經營不善 中國官方：可改造為商業綜合體

受經濟表現不振影響，中國一些大型商場結束營業而閒置，或處於歇業狀態。中國國家發展改革委等單位今天印發有關「促消費」的文件指出，鼓勵經營困難的傳統百貨店、大型體育場館等改造為商業綜合體。

界面新聞報導，中國國家發展改革委等單位今天印發名為「關於打造消費新場景，培育消費新增長點的措施」的文件，提到上述內容。

根據中國方面定義，「商業綜合體」是將城市中商業、辦公、居住、旅店、展覽、餐飲、會議、文娛等生活功能的3項以上進行組合，並在各功能間建立相互依存、裨益的關係，旨在節約用地、縮短交通距離、提高工作效率、發揮投資效益等，進而形成多功能、高效率、複雜而統一的綜合體。

這項文件提出，應推動購物消費「多元融合發展」。推動現有步行街設施改造和業態升級，積極發展「智慧商圈」，打造「商旅文體融合」的新型消費空間。

文件提到，鼓勵利用老舊廠房、城市公園、草坪廣場等開放空間打造創意市集或露營休閒區。探索「社會閒置公共資源」商業化運營，鼓勵經營困難的傳統百貨店、大型體育場館等改造為商業綜合體。

這項文件主張，鼓勵有條件的地方，科學制定以「公共交通」為導向的模式，優化城市公共交通場站的地上、地下空間綜合開發，推進汽車客運站綜合開發利用。