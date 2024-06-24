2024東莞台博會9月登場 港澳和廣東九城共襄盛舉

作為粵港澳大灣區台資企業重要的推廣平台，2024第十五屆東莞台灣名品博覽會（東莞台博會）將於9月5日至8日在廣東省東莞市舉辦，今年規劃展覽面積將擴大至3.6萬平方公尺，預設攤位達2,000個，除東莞外，目前已有廣東廣州、深圳、惠州、中山、湛江、江門、肇慶、清遠、茂名九個城市，和香港、澳門將組團參加並設立展館，聯合各方台企一同亮相。

據南方日報報導，東莞台博會組委會近日發布招展階段成果，表示今年9月，香港、澳門將壯大展商企業隊伍，再次設立展館參展。在此之前，廣州、深圳、惠州、中山、湛江、江門、肇慶、清遠、茂名九座城市，也已確認將在東莞台博會設立展館。

廣東是台資企業投資密集地，與台灣經濟往來密切。據統計，去年廣東和台灣的貿易總額達910多億美元，佔兩岸貿易總額的34%。

去年，2023「台商一起來，融入大灣區」主題活動暨第十四屆東莞台博會在東莞舉行時，創下超過36.7萬人次參展，促成22個台資項目簽約，簽約總額超過人民幣139億元的紀錄。

深圳台商協會副會長、新安聯誼會會長許文琪表示，深圳館已多次參展，借助台博會這個平台找夥伴、找訂單、找合作；惠州市台協會長黃建智說，今年計畫有更多科技創新企業參加台博會，也將繼續帶創業台青來莞交流，希望藉此幫助台商在大灣區拓展市場。

今年第十五屆東莞台博會，將於9月5日至8日在東莞市的廣東現代國際展覽中心舉辦，為期四天，規劃展覽面積為3.6萬平方公尺，預設攤位2,000個，計畫邀約參展商500家。

同時，本屆東莞台博會將設立海峽兩岸電子產業合作專區、海峽兩岸特色專區、大陸各省市形象館專區及東莞特色展館專區等。