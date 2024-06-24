快訊

女星楊冪論文登權威期刊「主題曝光」 引發大陸網友熱議

永和警爬台北橋下堤防…失足自3層樓高墜落亡 分局不捨：工作認真

7天少了40家 中國農村中小銀行加速合併或解散

中央社／ 北京24日電

中國政府強調防範金融風險之際，銀行業金融機構獨立法人數量正不斷下降。據報導，截至21日的7天之內至少40家農村中小銀行被吸收合併或解散。

綜合證券時報等陸媒今天報導，截至2023年底，中國銀行業金融機構法人數量減少至4490家，相較2022年的4567家及2021年的4602家，分別減少了77家和112家。

報導說，併購村鎮銀行、農商行等中小金融機構，能讓收編機構大大擴容。在剛過去的一週，內蒙古正藍旗匯澤村鎮銀行獲批解散，鄂爾多斯銀行收購了該行，承繼其全部業務、財產、債權債務及其他各項權利義務。

與此同時，民生銀行收購了梅河口民生村鎮銀行並設立支行，東莞農村商業銀行也在廣東省內首次吸收合併了惠州仲愷東盈村鎮銀行和東莞大朗東盈村鎮銀行。

更引人注目的是，遼寧農商銀行一舉獲批吸收合併了省內36家農村中小銀行機構。 7天之內獲批吸收合併或解散的農村中小銀行增至40家，其中農商行25家、村鎮銀行15家。

中國國家金融監管總局農村中小銀行監管司黨支部5月底發表署名文章，闡述推進農村中小銀行改革化險的最新思路，也就是「推動農村中小銀行兼併重組減量提質」、「減少農村中小銀行機構數量和層級，加強集中統一管理」。

報導引述業界人士分析，這意味今年農村中小銀行收購、兼併、退出的速度將進一步加快。預測到年底，銀行業金融機構獨立法人名單將進一步縮水，其中中小農商行、村鎮銀行仍占大部分。

內蒙古 法人 金融風險

延伸閱讀

熊孩子偷糖果稱「店員給的」！結帳被抓包媽大鬧2小時…老闆無奈下跪道歉

超颯氣！廣東67歲龍舟女舵手 網讚：真正乘風破浪的姐姐

河南村鎮銀行詐騙案…逾60萬人儲蓄受損 受害者抗議卻再也沒有回家

陸村鎮銀行弊案 維權者遭關數月被指尋釁滋事

相關新聞

傳字節跳動與美國博通開發AI晶片 將由台積電製造

路透引述兩知情人士消息報導，大陸企業字節跳動正在與美國晶片設計企業博通（Broadcom）合作開發人工智慧（AI）晶片，...

2024東莞台博會9月登場 港澳和廣東九城共襄盛舉

作為粵港澳大灣區台資企業重要的推廣平台，2024第十五屆東莞台灣名品博覽會（東莞台博會）將於9月5日至8日在廣東省東莞市...

中國多地鼓勵放棄農村宅基地 網：勿上當 「事出反常必有妖」

中國刺激房市再出新招，多地近日先後出台鼓勵放棄、退出農村宅基地政策，引發市場關注。多地並明確，加大在主城區購房獎補力度，...

陸前5月實際使用外資年減28.2% 連12個月下滑

大陸商務部上周五發布的數據顯示，今年1至5月中國實際使用外資金額（FDI）為人民幣4,125.1億元，按年下降28.2%...

繼米時捷…小米休旅車疑似諜照曝光 被稱法拉米

疑似小米休旅車的諜照曝光，許多網友將它與法拉利休旅車Purosangue進行造型比對，兩者都採取長車頭、短車尾的轎跑式設...

哪個環節出錯了？假酒鑑定為真 茅台打假遭打臉

貴州茅台酒是高價消費品，近日卻出現假茅台鑑定為真的大烏龍，貴州茅台稱是鑑定員操作不細緻不嚴謹；市場人士認為，鑑定混亂恐讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。