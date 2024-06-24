7天少了40家 中國農村中小銀行加速合併或解散

中國政府強調防範金融風險之際，銀行業金融機構獨立法人數量正不斷下降。據報導，截至21日的7天之內至少40家農村中小銀行被吸收合併或解散。

綜合證券時報等陸媒今天報導，截至2023年底，中國銀行業金融機構法人數量減少至4490家，相較2022年的4567家及2021年的4602家，分別減少了77家和112家。

報導說，併購村鎮銀行、農商行等中小金融機構，能讓收編機構大大擴容。在剛過去的一週，內蒙古正藍旗匯澤村鎮銀行獲批解散，鄂爾多斯銀行收購了該行，承繼其全部業務、財產、債權債務及其他各項權利義務。

與此同時，民生銀行收購了梅河口民生村鎮銀行並設立支行，東莞農村商業銀行也在廣東省內首次吸收合併了惠州仲愷東盈村鎮銀行和東莞大朗東盈村鎮銀行。

更引人注目的是，遼寧農商銀行一舉獲批吸收合併了省內36家農村中小銀行機構。 7天之內獲批吸收合併或解散的農村中小銀行增至40家，其中農商行25家、村鎮銀行15家。

中國國家金融監管總局農村中小銀行監管司黨支部5月底發表署名文章，闡述推進農村中小銀行改革化險的最新思路，也就是「推動農村中小銀行兼併重組減量提質」、「減少農村中小銀行機構數量和層級，加強集中統一管理」。

報導引述業界人士分析，這意味今年農村中小銀行收購、兼併、退出的速度將進一步加快。預測到年底，銀行業金融機構獨立法人名單將進一步縮水，其中中小農商行、村鎮銀行仍占大部分。