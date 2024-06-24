中國多地鼓勵農民放棄土地 進城買房惹熱議

為提振房市，中國多地鼓勵農民放棄農村用來建造住宅的土地進城買房，當中安徽省鳳陽縣表示，農民放棄土地進城購房，可獲人民幣5萬元（約新台幣22.2萬元）購房獎勵。有中國網友直言，「城市刨（割）完韭菜根又去農村刨祖墳」。

據中國商報等陸媒報導，中國多地鼓勵農民放棄農村宅基地進城購房。宅基地是指在中國戶籍制度和土地制度下，農業人口獲得用來建造住宅的集體所有權的農村土地。

報導指出，據微信公眾號「南通發布」21日公布，江蘇省南通市推出「關於進一步促進全市房地產市場平穩健康發展的通知」，即日起實施10條鼓勵購房措施。

通知指出，會加大購房獎勵補助力度，今年4月1日至2025年6月30日期間，在主城區範圍內購買新建商品住房，給予購房款總額1.5%的獎勵補助。自願放棄農村宅基地進城購房者，會獲一定額度的獎勵補助，具體標準由全市各地自行制定。

據微信公眾號「中國鳳陽」20日公布，安徽省鳳陽縣發布「關於進一步促進房地產市場平穩健康發展的若干措施的通知」，提出給予放棄宅基地獎勵。

根據通知，今年6月20日至12月31日期間，農村居民如自願放棄宅基地安置並進城購房，在原宅基地歸還給農村集體用於復耕復墾並拆除建（構）築物後，一次性給予人民幣5萬元購房獎勵。

報導又指出，此前已有其他城市推出類似政策。據微信公眾號「鄂州市住房和城鄉建設局」4月22日公布有關購房補貼、「以舊換新」等政策。

在鼓勵農村居民進城購房方面，通知提出，鄂州市農村居民自願退出合法宅基地且拆除宅基地及相關建（構）築物後，在「雙集中」區域購買新建商品住房，按退出的宅基地面積給予購房補貼，退出的宅基地歸還農村集體用於復耕復墾。

有中國網友在社群平台微博留言，要農民放棄宅基地進城購房是「明擺著城市的菜割完了，唯一想到的就是大半輩子不捨得吃的農民伯伯口袋了」。

另有網友表示，「5萬就把農民宅基地永久退出？逗民玩呢？」、「宅基地加房子都價值上百萬了，還給村裡後給5萬？一套幾百平方公尺的房子就價值5萬？」、「沒有了宅基地以後就沒有退身步，誰能確保在城裡買房就能在城裡工作？」