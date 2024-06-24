中國倒查30年補稅引民企不安 反映地方財政緊張

近期中國稅務部門要求多家上市公司補稅，多個省市更成立「警稅合成作戰中心」，打擊涉稅違法行為。外媒指出，收稅動作頻出，反映中國經濟現實兩面向：地方財政緊張及民企惶恐不安。

今年中國多家上市公司被稅務部門要求補繳稅款、滯納金，包括上海順灝、北大醫藥、華林證券、聯建光電、寧波博匯化工等。官方還在20多個省分建立「警稅合成作戰中心」，打擊涉稅違法犯罪行為，被質疑是地方政府財政惡化，以「倒查30年」開闢財源之舉。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，中國政府今年遭受收入減少、支出增加兩面夾擊，致使中國財政面臨困難。

1至4月，中國全國稅收收入約為人民幣6.69兆元（新台幣28.4兆元），年減4.9%；今年第一季，中國全國國有土地使用權出讓收入為8147億元，年減6.7%，僅有疫情前的2/3；1至4月，全國一般公共預算收入8.09兆元，年減2.7%。

支出方面，1至4月，一般公共預算支出為8.94兆元，年增3.5%。

去年底，國際信用評等機構穆迪（Moody's）將18家中企及8家中國銀行的評等展望從「穩定」調整成「負面」，該調整主要是受到中國地方債過高、房地產市場持續低迷等影響。

中國經濟持續衰退，因此中國政府補徵稅款多被外界認為是為了補齊地方財政缺口，但該作法對企業經營產生直接影響，像是寧波博匯化工補繳稅款後，公司去年度利潤影響約為3億元，業績將由盈利轉為大額虧損。

一名從事向東南亞機電出口的中國商人表示，現在中國國內需求無法提升，對主要做國內市場的企業而言很困難，利潤非常單薄，「隨便補個稅、罰個款，不如直接關門了。」

20年前曾從事基建工程的一名中國商人認為，使民企更惶恐不安的還有時間上的不確定性。他表示，若要查到很久以前，很多個體戶老板可能都有問題，不過他認為，過去的票據、資料早就不見，倒查10年都很困難。

此外，根據自由亞洲電台（RFA）報導，北京當局設立「作戰中心」來處理稅收問題，在目前中國經濟不佳的情況下，不利於提升民營經濟信心。

法律學者、前美國律師協會法治項目中國辦公室主任虞平分析，作戰中心這種概念給民眾帶來非常大的陰影，就像是將稅收徵繳變成戰役性、運動式的做法。

中國律師黎雄兵分析，警稅合成將不當地擴大稅務機關的權力，可能使納稅人受到人身權利的壓迫、威脅。

按照中國「稅收徵管法」規定，稅務倒查3至5年比較常見，不過該法也有條文指出，若是偷稅、抗稅、騙稅等情況下，稅務機關追徵稅款、滯納金則不受期限限制，像是中國民企維維股份被追收30年前的消費稅，就是以此做為依據。