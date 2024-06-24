人民幣持續走弱 離岸人民幣逐漸逼近7.3

中國外匯交易中心24日公布人民幣兌美元中間價，較上周五又下調5個基點，報7.1201兌1美元，為四連跌，續創去年11月下旬以來約七個月低。離岸人民幣報近期更逐漸逼近7.3關口。

中金公司在周一報告中稱，中美利差拉大背景下的套利行為增加，是目前人民幣匯率壓力的來源，建議透過美元回落機會推動人民幣更大幅度波動，並重新恢復中間價雙向彈性。

上海第一財經指出，美國聯準會降息時間點一拖再拖，交易員似乎短期內已放棄了做多亞洲貨幣的幻想。目前亞洲市場中承壓的遠不止人民幣，日圓就即將跌破4月創下的歷史新低（160.04日圓兌1美元）。交易員普遍認為，日本央行遲遲沒有再度升息，短期內日圓繼續承壓，並會壓制整體亞洲匯市的情緒。

各界預計，下半年聯準會降息時點未定，加上美國大選臨近，亞洲匯市面臨的壓力很難實質性減弱。中國人民銀行行長潘功勝本19日在陸家嘴論壇上表示，人民幣匯率在複雜的形勢下保持了基本穩定。

潘功勝稱，今年主要發達經濟體貨幣政策轉向的時點不斷調整，中美利差保持在相對高位，但人行堅持市場在匯率形成機制中的決定性作用，同時也將強化預期引導，堅決防範匯率超調。