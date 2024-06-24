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陸官媒呼籲歐盟 取消針對中國電動汽車加徵臨時關稅

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸希望中歐談判的結果是，歐盟能在7月4日前取消對中國電動車加徵關稅。圖為位於鄭州航空港區的比亞迪新能源汽車生產線。（新華社）
大陸希望中歐談判的結果是，歐盟能在7月4日前取消對中國電動車加徵關稅。圖為位於鄭州航空港區的比亞迪新能源汽車生產線。（新華社）

歐中商定就歐盟對華電動汽車反補貼調查案啟動磋商後，大陸官方媒體稱，中方希望的結果是歐盟能在7月4日前取消對中國電動車加徵關稅。

法新社報導，歐盟發言人吉爾說，歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯22日與大陸商務部部長王文濤舉行視訊會談，就歐盟對華電動汽車反補貼調查案啟動的磋商，「坦誠且富有成效」。雙方將來未來幾周持續在各層級磋商。

大陸官方媒體《環球時報》23日引述中國現代國際關係研究院副院長張健稱，「中方希望能看到的最好結果是取消7月4日起加徵關稅的決定」。

報導也引述中國社會科學院歐洲研究所歐洲經濟研究室主任、研究員孫彥紅的看法指出，「中歐經濟互相依賴性強，歐盟的保護主義做法必然引起中方的反制，這對消費者和供應商都不利，是雙輸的結局」。但孫彥紅也坦承，「磋商難度會很大」。

歐盟6月12日宣布，從7月4日起對中國電動車將徵收最高38.1%的臨時關稅，與此同時歐盟對中國電動車的反補貼調查將持續到11月2日，屆時可能會徵收明確關稅，預計為期五年。

中歐將就電動車反補貼調查案啟動磋商，德國副總理哈貝克日前表示，歐盟對談判持開放態度。路透報導，中國一再呼籲歐盟取消關稅，並表示願意進行談判，因北京方面並不想捲入另一場關稅戰，此前川普政府對中國商品徵收的關稅已令中國經濟深受打擊。

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