陸首5月財政收入年減2.8% 證券交易印花稅收少了逾五成

經濟不佳衝擊中國財政稅收。大陸財政部公布，今年1至5月，全國一般公共預算收入達人民幣9.69兆元，按年下降2.8%。其中證券交易印花稅439億元，按年大減50.8%。同期，一般公共預算支出則達10.83兆元，按年增長3.4%。

據澎湃新聞報導，分中央和地方看，1至5月，大陸中央一般公共預算收入人民幣4.27兆元，按年下降6.7%；地方一般公共預算本級收入5.41兆元，按年增長0.5%。

分稅收和非稅收入看，1至5月，大陸全國稅收收入8.04兆元，按年下降5.1%，扣除特殊因素影響後可比增長0.5%左右；非稅收入1.64兆元，按年增長10.3%。

主要稅收收入中，印花稅達人民幣1,505億元，按年下降18.6%。其中證券交易印花稅439億元，按年下降50.8%。土地和房地產相關稅收中，房產稅2,086億元，按年增長20.1%；土地增值稅2,442億元，按年下降5.3%。車輛購置稅1,086億元，按年下降0.1%。國內增值稅人民幣3兆119億元，按年下降6.1%。國內消費稅7,607億元，按年增長7.2%。

此外，1至5月，國有土地使用權出讓收入人民幣1.28兆元，按年下降14%。