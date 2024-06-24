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歐洲太陽能展 主辦稱中國太陽能光電產業助歐能源轉型

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
圖為中國企業投資興建的匈牙利考波什堡100兆瓦太陽能發電站項。（新華社）
圖為中國企業投資興建的匈牙利考波什堡100兆瓦太陽能發電站項。（新華社）

在歐美指責中國產能過剩之際，歐洲國際太陽能展主辦方德國太陽能促進公司創始人兼首席執行官馬庫斯．埃爾澤塞爾表示，中國太陽能光電產業助力歐洲能源轉型。

據新華社專訪，馬庫斯．埃爾澤塞爾表示，中國太陽能光電產業近年持續創新，為歐洲乃至全球提供有競爭力的優質產品，助力全球脫碳進程，期待中國太陽能光電企業深化與歐方合作，鞏固「雙贏」局面。

馬庫斯．埃爾澤塞爾表示，中國太陽能光電製造商用更少的材料，製造出光電轉換效率更高的太陽能電池板，從而在同等裝機容量下使用更少的安裝空間，而這在很大程度上是由中國大陸製造商推動的。

大陸商務部部長王文濤日前與西班牙經濟、貿易和企業大臣奎爾波在馬德里共同主持一個經濟會議，王文濤表示，中方願同西班牙拓寬合作，希望後者發揮積極作用，推動歐盟在綠色新能源領域保持理性開放態度。他指歐盟以「產能過剩」為由對中國電動汽車實施反補貼調查，過剩的不是產能，而是「焦慮」。

談到歐盟對中國電動車的調查，王文濤也稱，歐方的動作是典型的保護主義。所謂的「產能過剩」，過剩的不是產能，而是焦慮；所謂的「市場扭曲」，扭曲的不是市場，而是心態。希望歐方與中方相向而行，通過對話溝通解決彼此關切。

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