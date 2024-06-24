德國經長：歐盟需聯合起來，才能與中國展開最激烈競爭

德國副總理兼經濟部長哈貝克21日至23日訪問中國，據德國之聲中文網報導，哈貝克認為，歐盟國家必須聯合起來，才能與中國競爭。哈貝克23日在杭州結束為期四天的東亞之行時表示，「競爭，而且是最激烈的競爭」，而這一概念在他的訪問期間多次出現。

針對哈貝克此行，環球時報24日發表社評稱，哈貝克這趟既與中國高層展開了對話，還走訪了中國的企業和高校。「相信此訪能幫助他形成更直觀的認識，並將這些認識帶回歐洲，進一步幫助歐方摘掉『有色眼鏡』」。

但哈貝克此行則不斷強調與中國的競爭關係。他說，「我認為我們必須正視這種競爭。德國也在談論『競爭』一詞。粗心、懶惰、遲鈍、懈怠都不是選項。」

哈貝克警告，世界正在為競爭做準備。「在我看來，實際上我們必須與之競爭的大國、歐洲人必須與之競爭的大國，都有非常明確的計劃，知道他們在未來10年、20年、30年要達到什麼目標，並且從財務資源到強有力的外交和外貿政策都做好準備，以便實現這一計劃。」

他指出，「而歐洲還沒有充分制定計劃。」哈貝克認為，歐洲和歐洲各國必須迎來一個新時代，人們要意識到這種競爭並採取措施。

不過，22日在與大陸商務部長王文濤會面時，哈貝克也說，加徵關稅是最糟糕的手段，將會陷入貿易摩擦升級的惡性循環，只有對話協商才是解決問題之道。當晚在上海舉行的記者會上，哈貝克也再次表示，不希望看到加徵關稅，希望人們看到開放市場帶來的好處。

周日在訪問杭州期間哈貝克還提到，全球氣候目標只能通過與中國的合作才可能實現。「沒有中國的參與，全球氣候目標將難以實現」。