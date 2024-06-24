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陸最大海上自營油田 累計產油破億噸

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
「綏中36-1油田」於1993年投產，高峰年產原油超500萬噸，累計探明石油地質儲量超3億噸，目前擁有24座平台，日產原油超過8,900噸，是大陸第一大原油生產基地渤海油田的主力油田。圖／取自央視新聞
「綏中36-1油田」於1993年投產，高峰年產原油超500萬噸，累計探明石油地質儲量超3億噸，目前擁有24座平台，日產原油超過8,900噸，是大陸第一大原油生產基地渤海油田的主力油田。圖／取自央視新聞

中國海油23日表示，大陸海上最大自營油田「綏中36-1油田」累計生產原油突破1億噸，成為大陸首個生產原油超億噸的海上油田。該油田目前擁有24座平台，日產原油超過8,900噸。

據大陸央視新聞報導，「綏中36-1油田」位於渤海灣北部，於1993年開始投產，高峰年產原油超過500萬噸，累計探明石油地質儲量超3億噸，目前擁有24座平台，日產原油超過8,900噸，是大陸第一大原油生產基地渤海油田的主力油田。

中國海油天津分公司副總經理張春生表示，1億噸原油相當2023年大陸原油產量一半，可供千萬大型城市人口使用約20年，對大陸保障國家能源安全有重要作用。

中新網指出，目前，「綏中36-1油田」共有70口油井運轉天數超過2,000天，其中32口油井運轉超過3,000天。且該油田已培育出7口累產超百萬立方公尺的油井，並連續12年實現年產油氣當量超350萬立方公尺。

據了解，「綏中36-1油田」位於北緯40度冰區，屬於較難開採的稠油油田，曾被專家稱為「向21世紀新技術挑戰」。中國海油技術人員首創注水強採稠油開發技術，在製程、防砂等方面自主攻克海上稠油開發技術，具備了自主開發海上大型整裝油田和稠油油田的能力。

張春生稱，「綏中36-1油田」成功實施大陸海上油田首個大規模二次加密調整項目，打造形成「生產-處理-外輸一體化」的新型油田矩陣，為老油田實現穩產增產累積經驗。

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