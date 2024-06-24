陸企業大咖李東生 示警內卷後遺症
TCL創始人、董事長李東生在亞布力中國企業家論壇上表示，近年來中國吸引外資在明顯下降，因為中國本土企業競爭力比較強，很內卷（意指惡性競爭）。此外，亞布力中國企業家論壇輪值主席、新東方教育科技集團董事長俞敏洪也在會上稱，「卷」會降低中國企業創新能力和空間。
綜合快科技、每日經濟新聞報導，李東生觀察到，中國大陸本土企業的強烈競爭，特別是內卷現象，可能對外資吸引力造成一定影響，但儘管如此，中國市場龐大的需求仍然能夠吸引外資進入。
李東生表示，製造業最重要的競爭主要是成本效率跟技術創新。現在「卷」得厲害的產業基本上是技術壁壘不高的產業，所以要「卷」成本效率，誰能做得更有效率、成本更低，就能把成本相對高的對手擠走。他也說，雖然東南亞、印度等地區雖然製造業實力在提高，但中國製造業的整體競爭力和成本效益仍然最強大。
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