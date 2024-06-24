「中國震撼2.0」 歐美各自接招

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
歐盟與中國大陸將協商電動車關稅。（新華社）
歐盟與中國大陸將協商電動車關稅。（新華社）

歐盟與中國大陸將協商電動車關稅。華爾街日報（WSJ）分析，面對中國大陸製造業出口對全球發動的「中國震撼2.0」攻勢，美國的因應作法是深溝高壘，歐洲則是欲拒還迎。

WSJ分析，儘管面對「中國震撼2.0」威脅，歐洲領袖仍積極爭取中方投資，一些專家認為，歐盟宣布對中國電動車加徵較溫和的關稅，意在鼓勵中國大陸業者將生產基地移往歐洲。

歐洲與中國大陸加強合作，有助抵銷美國前總統川普二進白宮的風險。川普已強調若他再度主政，將對進口品全面加徵10%關稅，會對歐洲造成重大威脅，從而使歐洲願意緩和與中國大陸之間的緊張關係。

果真如此，歐中工業及科技關係將增強，歐美關係將減弱，且中國大陸品牌的電動車在歐洲市場的角色將愈來愈重。

再者，若全球貿易斷裂，歐洲的損失將比美國嚴重。歐洲製造業就業人數是美國的兩倍半，用於出口的製造品比率約33%，高於美國的20%，製造業產值占整體經濟的15%，也高於美國的11%。

美國 電動

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