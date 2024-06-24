電動車反補貼調查 歐中啟動磋商

中國大陸和歐盟經貿爭端升高之際，大陸商務部廿二日晚間發布新聞稿指出，大陸商務部長王文濤與歐盟執委會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯舉行視訊會談；雙方商定，就歐盟對中國電動汽車反補貼調查案啟動磋商。

正在大陸訪問的德國副總理兼經濟部長哈貝克稱，從現在到十一月，歐盟和中國之間還有充足時間，就關稅問題展開更多對話。他相信開放市場，但市場需要有公平的競爭環境；歐盟的目標是為雙方建立平等環境。

哈貝克是歐盟執委會六月十二日宣布向中國電動車加徵額外最高百分之卅八點一關稅後，首位到訪中國的歐洲高級官員。他已從北京轉往杭州和上海訪問。

據大陸商務部發布，王文濤廿二日在會見哈貝克時稱，歐盟近期發布初裁，擬（對中國電動車）徵收高額關稅，旨在打壓中國企業發展，是典型的保護主義措施。他並表示，如果歐方一意孤行，中方將採取必要行動，包括向世貿組織爭端解決機制提起訴訟。

哈貝克則稱，德國政府對歐盟發起對中國電動汽車反補貼調查深感憂慮，認為會對歐洲綠色轉型進程和消費者利益造成負面影響，也擔心德國在華車企利益受損。他認為在當前形勢下，加徵關稅是最糟糕的手段，將會陷入貿易摩擦升級的惡性循環，只有對話協商才是解決問題之道。

不過，哈貝克在北京舉行的中德氣候變化和綠色轉型對話上提到，中國在俄烏衝突中支持俄羅斯，是柏林和北京經濟關係惡化的主要原因；如果北京不支持俄羅斯的戰爭，歐洲和德國就不會減少對中國原材料和關鍵商品的依賴。

他在與大陸發改委主任鄭柵潔會面時也提出，中國必須了解烏克蘭戰爭損害歐洲利益，歐盟關稅不是懲罰，而是旨在創造公平競爭的環境。

歐盟執委會去年十月對中國電動車啟動反補貼調查。歐盟認為中國電動車從政府提供的補貼中獲益，導致產品價格更具競爭力，歐盟汽車工業企業因此受損害。歐盟執委會已提出，若不能與中國達成解決方案，將自七月四日起對中國電動車加徵臨時反補貼稅，稅率最高達百分之卅八點一。作為報復，中方日前宣布啟動對歐盟產豬肉及副產品的反傾銷調查。