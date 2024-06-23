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效果有差？大陸官方出手救房市 外媒：小城市幾無成效

中央社／ 台北23日電
外媒報導，綜合交易數據及房屋仲介商訪談結果顯示，中國官方對房市陷入困境的一系列救市措施雖然初見成效，但效果僅限於大城市，小城市的房市卻沒有任何復甦。這意味這些房市救市措施似乎未起作用。中新社
外媒報導，綜合交易數據及房屋仲介商訪談結果顯示，中國官方對房市陷入困境的一系列救市措施雖然初見成效，但效果僅限於大城市，小城市的房市卻沒有任何復甦。這意味這些房市救市措施似乎未起作用。中新社

外媒報導，綜合交易數據及房屋仲介商訪談結果顯示，中國官方對房市陷入困境的一系列救市措施雖然初見成效，但效果僅限於大城市，小城市的房市卻沒有任何復甦。這意味這些房市救市措施似乎未起作用。

綜合路透社、德國之聲（Deutsche Welle）等外媒報導，中國官方5月17日宣布調降房貸利率下限及自備款比例。而根據中國房產交易數據的隨機抽樣，以及對全國10家房屋仲介商的訪談，過去4週北京、上海等中國大城市的房地產需求有所回升。

與此同時，中國官方指示地方政府購買未售出的公寓，將其改為社會福利住宅。

報導指出，這些救市措施在全國各地的效果顯然並不一致。其中，小城市的購屋需求並沒有復甦。這意味著中國房市的低迷狀態可能會持續下去，尤其是在較小的城市。

中國房地產行業在2021年陷入危機前，幾乎占中國國內生產毛額（GDP）的1/4，如今的房地產行業卻成為中國經濟的主要拖累。保銀投資管理公司首席經濟學家張智威表示，救市政策在大城市更有效，因為供需平衡，但小城市供過於求的問題卻更為嚴重。

報導指出，5月18日至6月5日之間，上海中古屋日均成交量成長超過1/4。而根據中國指數研究院資料，北京相近期間的中古屋成交量的月增約8%。相形之下，新屋的買家卻在減少。房屋仲介商表示，北京和上海由於中古屋由於地段較好，往往更受歡迎。

上海一家房屋仲介商表示，自5月27日上海放寬自備款要求以來，民眾對住宅的詢問量增加了2倍，單日銷售量從先前的500戶上升到平均700至900戶；另一家仲介商則說，看屋人數增加了60%。

北京一家房屋仲介商則指出，當地的看屋需求也大幅上升。基本上，北京所有房屋仲介「（民眾看屋）都被約滿了」。

但報導直指，中國小城市的房市景象截然不同。儘管其中一些城市，比一線城市更大幅地降低貸款利率和自備款比例，但龍洲經訊（Gavekal Dragonomics）中國研究副總監貝多爾（Christopher Beddor）表示，中國小城鎮官方為鼓勵民眾購屋做了大量工作，然而並沒有奏效。

貝多爾分析，中國小城市的民眾對房地產開發商的信心下跌。如果不能讓購屋者相信，他們最後能拿得到開發商蓋好的預售屋，就無法扭轉當地房市的頹勢。

他表示，長遠來看，中國小城市的房市有可能繼續為中國經濟造成拖累。同時，經常涉足房地產領域的中國小型地區性銀行，也面臨風險。

高盛集團分析師預計，中國未來幾個月將採取進一步的購屋寬鬆措施，但推測房市表現會有一段較長的停滯期。

而鑑於小城市房市和私人開發商的持續疲軟，這種寬鬆措施只能使未來幾年的中國房地產業，呈現緩慢的L型復甦。

一線城市 北京 房地產 房屋

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