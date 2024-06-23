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6G即將到來？ 陸報告：2040物聯網終端連接占比將逾9成

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸最新發布的報告指出，部分6G新技術已開始正式應用，預計到2040年，物聯網終端將呈現千億級爆發式增長。（中新社）
大陸最新發布的報告指出，部分6G新技術已開始正式應用，預計到2040年，物聯網終端將呈現千億級爆發式增長。（中新社）

6G時代即將到來？中國環球廣播電視有限公司、北京外國語大學國際新聞與傳播學院與社會科學文獻出版社日前共同發布的「全球傳播生態藍皮書：全球傳播生態發展報告（2023）」指出，部分6G新技術已開始應用，例如杭州亞運會期間。報告預計，到2040年時，物聯網終端將呈現千億級爆發式增長，連接數占比將超過9成。

報告指出，從6G市場趨勢來看，據「6G典型場景和關鍵能力」白皮書，預計到2040年，物聯網終端將呈現千億級爆發式增長，連接數占比超過90%。而基於XR設備、全息設備等新型終端設備的沉浸式業務可望貢獻超過一半的月均流量，最終為6G帶來「千億級終端連線數，兆級GB月均流量」的廣大市場。

報告進一步提到，隨著6G技術演化的進程不斷加快，部分6G新技術已經開始正式應用，如2023年9月杭州亞運，當時已經應用6G關鍵技術，其中在杭州市智慧亞運重點項目「基於智慧超表面（RIS）的新型行動通訊技術」在亞運場館進行示範應用。

而在杭州亞運賽事期間提供全天候即時通訊保障，這也是6G新技術首次在全球範圍內的大型賽事中規模應用亮相。此外，全球行動通訊標準化組織3GPP正在考慮將RIS指定為「標準6G技術」。目前，全球多國、多家研究機構透過注入新資、建構科研團隊等方式加速6G技術研發與合作。

另，中華網此前引述都科摩（北京）通訊技術研究中心的董事長兼總經理陳嵐說，隨著5G-A第一代技術標準的凍結，標誌著向5.5G的快速過渡，同時也預示著全球6G研發進入加速期。她強調6G將融合多種技術，如通訊與感知、AI的結合，以及天地一體化通信，從而革新包括遠距醫療、自動駕駛在內的多個領域，開啟以人為核心的創新價值創造時代。

大陸硬科技（人工智慧）創新中心「中關村壹號」20日則表示，6G行動通訊技術作為下一代無線通訊的先鋒，正成為至球技術競賽的關鍵點，它預示著在速度、容量以及支援的創新應用場景上將遠超越5G。而這些新應用包括超寬頻通訊、極高可靠性連接、大規模物聯網、擴充現實（XR）、數位孿生和通訊感知融合等，對經濟與社會的未來發展將產生深刻影響。

北京 物聯網

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