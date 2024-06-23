大陸胡椒價格暴漲一倍 業者：背後為資金熱炒

大陸中藥材市場掀起一波漲價潮，多個進口香料品種出現價格飆漲，其中又以胡椒（包括白胡椒、黑胡椒）價格漲得最為厲害。多家廣西玉林中藥材市場的商戶指出，幾個月時間以來，白胡椒每公斤最高一度衝破人民幣90元（下同，約合台幣401元），目前仍超過70元，而黑胡椒目前每公斤也超過50元。

市場人士分析，背後為資金熱炒，真正市場需求其實並未有太大改變。

紅星新聞指出，近期在廣西玉林的中藥材專業市場，胡椒價格大幅上漲。事實上，玉林自古以來就是大陸和東南亞各國香料的主要種植地和集散地，集散大陸全國80%、全球三分之二以上的香辛料，是大陸全國最大的進出口香料集散地、香料定價中心和交易中心。

玉林市一家中藥材商家表示，其店裡的黑胡椒現在每公斤60元，兩三個月前每公斤是30至40元。而其白胡椒產自海南，黑胡椒則來自當地香料行。除胡椒，小茴香、肉荳蔻等其他香料的價格也跟著上漲。大陸國產小茴香從每公斤13至14元漲到16元。他稱，再過一段時間，香料價格應該會下降一點，「具體下降多少不好說，等個把星期再看看吧。」

另一位中藥業者則說，半個月前白胡椒每公斤價格一度衝破90元。至於大陸國產小茴香則是每公斤15.5元，沒有漲價。而肉荳蔻現在是每公斤70至75元，兩三個月前每公斤約70元。

此外，在大陸另一中藥材專業市場安徽省亳州市，也有商家表示胡椒價格確實在上漲。一位在亳州經營中藥材生意的商家指，其中白胡椒每公斤75元，黑胡椒每公斤58元，幾天前每公斤曾漲到60多元。

中國基金報引述市場人士分析稱，胡椒漲價的原因在於多方面。一名市場人士稱，胡椒的價格目前頗為混亂，過去也出現過類似漲價行情，但未曾向今年一樣，是20餘年來頭一次遇到。她認為，「市場還是有閒置的資金進來炒作，特別是一些年輕人炒作比較厲害。」

據大陸國家發改委授權發布的「胡椒價格走勢」顯示，大陸黑胡椒的價格從今年1月的25元左右一路漲至目前的50多元；白胡椒的價格年初在40元/公斤，漲至現在達76元/公斤。

此外，公開資料顯示，胡椒主要生長在熱帶地區，同時大陸福建、廣東、廣西、海南等地有栽培，不過種植有限。東南亞地區是胡椒的主要產地，其中越南胡椒的產量占全球產量的30%，出口量站全球使用量超過40%。