王金平登陸！現身昆山媽祖活動 與江蘇台辦主任同框

在兩岸關係陷入低潮之際，立法院前院長王金平睽違五年再度訪問大陸。王金平22日上午出席昆山慧聚天后宮的宗教活動，據了解，這是去年10月「昆山媽祖遊台灣」後，台灣媽祖的回訪活動，王金平以「台灣民意機構前負責人」身分出席祈福大典，並參與台灣媽祖文創好物聯展開展儀式。

揭幕後，王金平在昆山慧聚天后宮負責人孫德聰、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人陪同下參觀展間。值得注意的是，江蘇省台辦主任練月琴也現身一同看展。

繼2019年返鄉祭祖後，王金平睽違五年正式訪問大陸，本報昨日獨家報導，王金平此次訪陸主要是受昆山台商協會會長、慧聚天后宮負責人孫德聰邀請，參加慧聚天后宮宗教活動。王金平此行7天6夜，於21日出發，預計27日返台。

不過，慧聚天后宮的活動僅在22、23日兩天，王金平23日在慧聚天后宮未公開受訪，後續的訪問行程也保密到家。

昆山慧聚天后宮是大陸台商、台胞的媽祖信仰中心，在去年10月舉辦為期7天6夜的「昆山媽遊台灣」傳香締緣活動後，於22日舉辦「2024傳香締緣台灣媽祖慧聚昆山暨土地公開基五周年」活動，邀請21間台灣宮廟回訪昆山，其中包含大甲鎮瀾宮、嘉義新港奉天宮、新北板橋慈惠宮、澎湖天后宮等。

在祈福大典上，王金平為主祭團成員之一，典禮司儀以「台灣民意機構前負責人」稱呼王金平。王金平並致贈同心閣大戲臺匾額予慧聚天后宮負責人孫德聰。隨後，王金平與孫德聰、顏清標、大陸全國台企聯會長李政宏、大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤、國民黨前秘書長李乾龍等人，一同為台灣媽祖文創好物聯展揭幕。

揭幕後，王金平一行進入展間觀展，此時，江蘇省台辦主任練月琴也現身一同看展。王金平分享了自己的祖籍在福建泉州白礁，也談到鄭成功遭清軍擊退來到台灣安平。在大甲鎮瀾宮的展位上，顏清標向練月琴介紹大甲媽祖一年一度九天八夜的遶境活動，三人還聊到大甲芋頭。

展覽最後，設置有一台「扭轉乾坤」扭蛋機，王金平也在現場扭出「好運聖筊」鑰匙圈；練月琴則扭出「金榜題名文昌筆」。王金平一行約在展間待了20分鐘。看完展覽後，王金平隨後搭車離開會場。