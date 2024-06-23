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陸官媒：若台獨頑固分子不懸崖勒馬 那必定是利劍出鞘

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
《日月譚天》威脅，如果台獨頑固分子還不懸崖勒馬，等待他們的必定是「利劍出鞘」。（圖／取自日月譚天）
《日月譚天》威脅，如果台獨頑固分子還不懸崖勒馬，等待他們的必定是「利劍出鞘」。（圖／取自日月譚天）

大陸21日發布關於懲治台獨頑固分子的「意見」，其中列出犯分裂國家罪、煽動分裂國家罪的行為，最高可判處死刑、終身追責等法律措施，引起兩岸高度關注。大陸央視旗下微信公眾號《日月譚天》表示，大陸21日就台獨所亮出司法懲「獨」利劍，「台獨頑固分子對號入座吧！」文章威脅，若台獨頑固分子還不懸崖勒馬，等待他們的必定是利劍出鞘，依法嚴懲。

《日月譚天》22日深夜發文稱，賴清德拋出「台獨自白」、大搞「台獨暴衝」剛滿一個月，大陸即亮出司法懲「獨」的利劍。 6月21日，國務院台辦會同相關部門舉辦專題發布會，「兩高三部」聯合發布《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，自意見推出即引發台灣內部強烈關注。

文章指出，有台灣媒體為台獨頑固分子對號入座，其中點名蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮、顧立雄等曾被大陸列入「台獨」頑固分子清單的政治人物。「在譚主看來，利劍已高懸，『台獨』頑固分子的下場清晰可見！」

社科院台灣問題專家分析稱，意見把「發起、建立『台獨』分裂組織」「法理台獨」「倚外謀獨」「以武謀獨」「文化台獨」等行為明確認定為分裂國家罪，非常詳細，就是針對「台獨」頑固分子可能謀「獨」的領域提前預製，「顯示大陸對各種形式台獨分裂活動、海內外台獨分裂勢力無死角全面打擊。」

《日月譚天》稱，台灣媒體及專家學者認為該項意見的針對性很強，都有對應原型，像是劉寶傑、于北辰等五位曾被大陸點名過的「毒嘴」，雖暫時未被列入台獨頑固分子清單，但「也一定會受到震懾、有所收斂」。尤其現在大陸已明確規定缺席審判，陸方可依與他國簽署的相關條約，依法引渡、終身追責，「台獨頑固分子該在家裡瑟瑟發抖了」。

《日月譚天》強調，意見針對近年來的現實情況和「台獨變種」，讓一切台獨分裂行徑無處遁形。民進黨當局試圖透過變花樣搞「漸進台獨」以逃避法律制裁，妄想能夠在謀「獨」「毀台害台」後逃之夭夭，「意見徹底擊碎這些心存僥倖者的幻想」。

另，文章指，意見聚焦的是懲治「極少數台獨頑固分子」及其分離活動，不涉及廣大台灣同胞。同時，堅持罪責刑相適應、罰當其罪，要讓廣大台灣民眾認清台獨危害、明確台獨代價，「塑造『不敢獨、不能獨』的共同認知」。

他並強調，嚴懲「倚外謀獨」高度吻合當前台海形勢，台獨對外勾連是威脅台海和平的最大亂源，必須從重處理。而「長期對美勾連的台獨頑固分子蕭美琴尤其要好好掂量掂量。」

文章最後警告，台獨是導致台灣兵兇戰危、民眾利益受損的最大禍源，意見的推出豐富「反台獨法律工具箱」，讓「反獨促統」又向前推進一步。「如果『台獨』頑固分子還不懸崖勒馬，等待他們的必定是利劍出鞘，依法嚴懲！」

台獨 司法

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