快訊

有助降血壓、減輕動脈壓力 專家推薦5種蔬菜對心臟健康最有益

入幼兒園要看日子就讀日數影響育兒津貼多領至少5千

MLB／雙冠王賈吉第28轟擊垮勇士 歐蘇納21轟緊咬大谷

趁雙城喊話「共機不擾台」 蔣萬安重申4點：該反映都會反映

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午出席特教、國小學生市長獎等頒獎典禮。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午出席特教、國小學生市長獎等頒獎典禮。記者林麗玉／攝影

北市前市長柯文哲任內最後一次雙城論壇，因違反議會附帶決議，107萬元費用不予核銷成呆帳。柯妻陳佩琪嗆蔣萬安，若開繳費單會立刻轉帳，勿雙標；民眾黨立委黃珊珊也要求議會要用同樣標準對待蔣萬安。蔣萬安今被問及，會不會趁雙城論壇向對岸反映共機不要擾台。蔣說，「我們該反映、都會反映」，並強調兩岸愈緊張嚴峻，愈需要溝通交流。

蔣萬安今天上午出席特教、國小學生市長獎等頒獎典禮，媒體問蔣，柯文哲最後一年雙城論壇費用成呆帳，白營要求議會比照辦理，要求蔣萬安要自付雙城論壇經費？蔣萬安說，這筆呆帳是111年前市府雙城費用，因違反議會決議無法核銷，他承接這個問題，中央審計部要求市府繼續與議會溝通，市府也會依照議會決議辦理。

蔣萬安強調，雙城論壇是從前市長郝龍斌任內開始舉辦，到現在已經連續舉辦14屆，而且簽署45項MOU，都會依照對等、尊嚴、善意、互惠原則進行，兩岸關係愈緊張愈需要溝通交流，這是他一直強調的，市府也會依照法律、相關規定、過去慣例來辦理。

對於白營認為蔣萬安要自己出錢辦？別雙標，蔣萬安說，北市府都是依照議會決議，議會在去年也參與雙城論壇到上海進行市政交流，都是依照規定、議會決議、及相關慣例，來辦理雙城論壇。

媒體追問蔣，雙城基於善意等四原則，不過近期共機仍不斷擾台，會不會藉著雙城論壇向對岸來反映，蔣說「我們該反映、都會反映」，他再度強調，兩岸之間愈緊張愈嚴峻、愈需要溝通交流」，雙城論壇是目前兩岸之間，唯一僅存官方交流管道與平台，市府非常珍惜，也會依照對等、尊嚴、善意、互惠原則進行。

溝通 蔣萬安 雙城論壇

延伸閱讀

陸發布懲治台獨 蔣萬安喊話：對交流和平穩定發展沒幫助

體貼大巨蛋排隊球迷不淋雨 蔣萬安：大巨蛋Gate6開放

國會改革法案挨批擴權 蔣萬安：民進黨雙標撕裂國家社會

陳佩琪、黃珊珊同聲喊話勿對蔣萬安雙標 北市府回應了

相關新聞

大陸既有房貸降息…呼聲再起

大陸各地陸續取消房貸利率下限，首套房或二套房貸款利率也多數進入「3字頭」，然而先前購房客戶的存量房貸（指房貸新政發布前發...

大陸商務部數據顯示 前五月外商直接投資減28%

大陸政府在吸引海外投資以提振經濟方面仍面臨挑戰。大陸商務部發布數據顯示，今年前五個月實際使用外資（FDI，外商直接投資）...

歐盟加徵電動車關稅 王文濤會德副總理 揚言提訴訟

歐中貿易衝突升溫之際，德國副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克訪中，昨天在北京分別會見大陸發改委主任鄭柵潔與商務部長王文濤。...

趁雙城喊話「共機不擾台」 蔣萬安重申4點：該反映都會反映

北市前市長柯文哲任內最後一次雙城論壇，因違反議會附帶決議，107萬元費用不予核銷成呆帳。柯妻陳佩琪嗆蔣萬安，若開繳費單會...

陸最大海上自營油田新突破 累計產出原油超1億噸

中國海油23日表示，大陸海上最大自營油田「綏中36-1油田」累計生產原油突破1億噸，成為大陸首個生產原油超億噸的海上油田...

中歐商定 就歐盟對陸電動車反補貼調查啟動磋商

歐中貿易緊張持續升級之際，大陸商務部22日晚間發布新聞稿指出，大陸商務部長王文濤應約與歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。