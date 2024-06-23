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中國高職生爭議聲中進全球數學決賽 成績8月公布

中央社／ 台北23日電
江蘇中專（高職）女學生姜萍，以第12名的成績挺進2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，力壓海內外知名大學的數學高手，一夕爆紅後，卻引來做假質疑。昨天姜萍完成決賽，成績將在8月公布。圖／取材自新民周刊
江蘇中專（高職）女學生姜萍，以第12名的成績挺進2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，力壓海內外知名大學的數學高手，一夕爆紅後，卻引來做假質疑。昨天姜萍完成決賽，成績將在8月公布。圖／取材自新民周刊

江蘇中專（高職）女學生姜萍，以第12名的成績挺進2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，力壓海內外知名大學的數學高手，一夕爆紅後，卻引來做假質疑。昨天姜萍完成決賽，成績將在8月公布。

中國基金報報導，這場「全網最關注的賽事」22日舉行決賽，共分5個類別，分別是：代數與數論、幾何與拓撲、分析與方程、組合與概率、應用與計算數學。選手可自行決定要參加的類別，在22日全天任選連續的8小時作答。決賽的獲獎名單將於8月公布。

姜萍之所以受到關注，是因為這名17歲的女學生是阿里數賽舉辦以來首位打進決賽的中專在讀生。她就讀於江蘇省漣水中等專業學校服裝設計專業，自學兩年高等數學，就以排名第12位的成績，力壓來自海內外知名高校的數學高手和563支AI團隊，闖入阿里巴巴全球數學競賽決賽。

報導指出，排在她前面的，是清一色來自北京大學、劍橋大學、麻省理工學院、普林斯頓大學、北京清華大學等專業級數學高手。

姜萍走紅後，先是引起中國教育圈震撼，對於傳統教育方式的批評，以及對於知名大學未來能否破格錄取姜萍的討論。也有人認為應當適才適性，尊重姜萍對服裝設計的興趣。

隨後，則有越來越多網友質疑姜萍的故事是否有做假成分，認為如果姜萍真是天才，怎麼會在過往小學、中學時都沒有被發現？

隨著爭議延燒，網傳姜萍在取得高分後，阿里巴巴達摩院團隊曾再次為姜萍出題，要求姜萍在黑板答題，幾日後方公布成績。6月18日，阿里巴巴達摩院團隊否認傳言，並表示未曾要求姜萍再次答題。

中國基金報指出，2023阿里巴巴全球數學競賽決賽相關文章提及，每道題目都是由命題組老師精心設計，考察的是數學思維和平時對數學的積累與思考，不需刷題，也無法提前準備。

北京大學 團隊

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