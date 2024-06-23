中歐商定 就歐盟對陸電動車反補貼調查啟動磋商

歐中貿易緊張持續升級之際，大陸商務部22日晚間發布新聞稿指出，大陸商務部長王文濤應約與歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯舉行視訊會談。雙方商定，就歐盟對華電動汽車反補貼調查案啟動磋商。

據大陸商務部官網消息，王文濤22日在會見德國副總理兼經濟和氣候保護部部長哈貝克時指出，歐盟在沒有成員國和業界申請的情況下，對中國電動汽車發起反補貼調查，且在調查過程中存在的不當做法違反了世貿組織規則。

王文濤稱，歐盟近期發布初裁披露，擬徵收畸高關稅，旨在打壓中國企業發展，是典型的保護主義措施，對此中方已明確表示強烈不滿和堅決反對。中方多次敦促歐方回到中法歐領導人三方會晤共識的正確軌道上，通過對話協商解決分歧，並早就做好了磋商準備。

他警告，如果歐方一意孤行，中方將採取必要行動，包括向世貿組織爭端解決機制提起訴訟，堅定捍衛自身正當合法權益。如果歐方有誠意坐到談判桌前，中方也願通過對話協商，照顧彼此合理關切，以理性和專業的方式，避免貿易摩擦擴大升級。希望德方在歐盟內發揮積極作用，推動歐方與中方相向而行。

哈貝克則表示，德國政府對歐盟發起對中國電動汽車反補貼調查深感憂慮，認為會對歐洲綠色轉型進程和消費者利益造成負面影響，也擔心德國在華車企利益受損。他認為，在當前形勢下，加徵關稅是最糟糕的手段，將會陷入貿易摩擦升級的惡性循環，只有對話協商才是解決問題之道。

哈貝克稱，德方贊同中方關於通過對話解決問題的提議，並將向歐委會轉達，期待歐中雙方以建設性態度，通過協商談判，找到可行的解決途徑。

歐盟執委會2023年10月對中國電動汽車啟動反補貼調查。歐盟認為，中國電動汽車從政府提供的補貼中獲益，導致產品價格更具競爭力，歐盟汽車工業企業因此受到損害。

歐盟執委會已於日前提出，若不能與中國達成解決方案，歐盟將自7月4日起對中國電動汽車加徵臨時反補貼稅，加徵期限為五年，稅率為20%至38.1%。

作為報復，大陸商務部於6月17日宣布，啟動對歐盟產豬肉及副產品的反傾銷調查。中歐貿易戰有一觸即發之勢。